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Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:14

Пользуюсь Симпл Инвестом около года, работает стабильно, % свои получаю, правда глубоко не вникала в Договор. Может есть тут юристы чтоб прокоментировали качество договора и нормальность его подписания кодом из смс-ки. Буду признательна, так как думаю чуть добавить денег и теперь сомневаюсь, так как я не юристка.
Olga 25
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:54

Привет всем коллегам, искателям где урвать!!!!!!!!! У них в схеме есть товар - права требования. Напишите, кому-то они передавали именно права требования, или со всеми расходятся деньгами как и обещают???
Марина К
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.01.18
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:52

Вопрос к пользователям: кому-то подтверждали что налоги уплачены, а то мне критично не обещание а результат. Есть народ который за каждую копейку отчитывается перед государством. Прошу написать сюда мелкому чиновнику, ато этот момент смущает, заработать 100 грн и потерять работу не сильно но все же оплачиваемую пока
Skif
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:49

  Skif написав:Вопрос к пользователям: кому-то подтверждали что налоги уплачены, а то мне критично не обещание а результат. Есть народ который за каждую копейку отчитывается перед государством. Прошу написать сюда мелкому чиновнику, ато этот момент смущает, заработать 100 грн и потерять работу не сильно но все же оплачиваемую пока


в чому ви бачите ризик?
SimpleInvest - податковий агент, він заплатить за вас ваші податки по даній інвестиції.
greenozon
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 891011
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