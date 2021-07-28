Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

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Додано: Пон 14 чер, 2021 09:14
Пользуюсь Симпл Инвестом около года, работает стабильно, % свои получаю, правда глубоко не вникала в Договор. Может есть тут юристы чтоб прокоментировали качество договора и нормальность его подписания кодом из смс-ки. Буду признательна, так как думаю чуть добавить денег и теперь сомневаюсь, так как я не юристка.
Додано: Вів 22 чер, 2021 13:54
Привет всем коллегам, искателям где урвать!!!!!!!!! У них в схеме есть товар - права требования. Напишите, кому-то они передавали именно права требования, или со всеми расходятся деньгами как и обещают???
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:52
Вопрос к пользователям: кому-то подтверждали что налоги уплачены, а то мне критично не обещание а результат. Есть народ который за каждую копейку отчитывается перед государством. Прошу написать сюда мелкому чиновнику, ато этот момент смущает, заработать 100 грн и потерять работу не сильно но все же оплачиваемую пока
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:49
в чому ви бачите ризик?
SimpleInvest - податковий агент, він заплатить за вас ваші податки по даній інвестиції.
Додано: Пон 05 лип, 2021 08:33
Skif
Я по окончанию того года заказывал у симплинвеста Довидку, сверился с ними по моим договорам, интересно было их прощупать. Написал им на мейл их просьбу и указал свой мейл и почтовый адрес. Мне пришли расчёты и по доходу и по налогам с печатью и подписью и на мейл и на почтовый адрес. Всё ок. Единственное где-то 5 дней подождал. Но думаю это не критично чуть подождать. В общем работают нормально.
Додано: Чет 08 лип, 2021 16:33
Відсотки дійсно високі, але як це все працює - незрозуміло. Вкладаю 1000 грн, побачим, що вийде.
Додано: Сер 14 лип, 2021 09:51
Simple тимчасово не приймає ЖОДНІ вклади
причина -
Оновлення сайта Simple Invest
Шановні клієнти! Сайт Simple Invest оновлюється для переходу на нову модель оформлення договорів.
У зв’язку з цим, деякі функції на сайті будуть недоступні з 13 по 18 липня 2021 року, а саме:
перерозміщення інвестицій;
розміщення нових інвестицій.
Виведення коштів працюватиме без змін.
Після 19-го липня ви зможете розмістити нові інвестиції за оновленим договором.
Додано: Суб 17 лип, 2021 11:09
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