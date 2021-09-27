RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:44

Был трабл с прохождением идентификации, но она как мне объяснили, пока не обязательна. Можно пропустить этот шаг галочку сняв с согласия пройти ее.
redshark
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:55

  redshark написав:Был трабл с прохождением идентификации, но она как мне объяснили, пока не обязательна. Можно пропустить этот шаг галочку сняв с согласия пройти ее.


щось новеньке!
від якої суми треба її робити?
2) чому вона опційна
greenozon
 
Повідомлень: 11825
З нами з: 01.06.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:17

Уважаемый greenozon!
Минимальная сумма от 1000 грн. И как ответил redshark можно пропустить этот шаг галочку сняв с согласия пройти ее.
Simple Invest
Аватар користувача
Представник фінансової компанії
 
Повідомлень: 20
З нами з: 21.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:01

  Simple Invest написав:Уважаемый greenozon!
Минимальная сумма от 1000 грн. И как ответил redshark можно пропустить этот шаг галочку сняв с согласия пройти ее.



Дякую за відповідь
але я хотів дізнатись від якої суми, інвестованої в вашому сервісі треба проходити відео-перевірку
До речі, це частина вашої процедури KYC?
greenozon
 
Повідомлень: 11825
З нами з: 01.06.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заработок на инвестициях в лизинг с «Геткар Лизинг» – 10% го
rationalism » П'ят 26 лют, 2021 12:27
0 18309
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лют, 2021 12:27
rationalism

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2254)
28.09.2021 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.