Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО

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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:44
Был трабл с прохождением идентификации, но она как мне объяснили, пока не обязательна. Можно пропустить этот шаг галочку сняв с согласия пройти ее.
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:55
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:17
Уважаемый greenozon!
Минимальная сумма от 1000 грн. И как ответил redshark можно пропустить этот шаг галочку сняв с согласия пройти ее.
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:01
Дякую за відповідь
але я хотів дізнатись від якої суми, інвестованої в вашому сервісі треба проходити відео-перевірку
До речі, це частина вашої процедури KYC?
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