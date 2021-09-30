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Simple Invest — заработок
23% годовых на онлайн-МФО

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:44

Был трабл с прохождением идентификации, но она как мне объяснили, пока не обязательна. Можно пропустить этот шаг галочку сняв с согласия пройти ее.
redshark
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:55

  redshark написав:Был трабл с прохождением идентификации, но она как мне объяснили, пока не обязательна. Можно пропустить этот шаг галочку сняв с согласия пройти ее.


щось новеньке!
від якої суми треба її робити?
2) чому вона опційна
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:17

Уважаемый greenozon!
Минимальная сумма от 1000 грн. И как ответил redshark можно пропустить этот шаг галочку сняв с согласия пройти ее.
Simple Invest
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:01

  Simple Invest написав:Уважаемый greenozon!
Минимальная сумма от 1000 грн. И как ответил redshark можно пропустить этот шаг галочку сняв с согласия пройти ее.



Дякую за відповідь
але я хотів дізнатись від якої суми, інвестованої в вашому сервісі треба проходити відео-перевірку
До речі, це частина вашої процедури KYC?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:38

Доброго дня, шановний greenozon!

Ідентифікація клієнта у нас зараз налаштована не залежно від суми Договору для всіх клієнтів. Проте нагадуємо, що мінімальна сума інвестування від 1000 грн.
Якщо ви не бажаєте цю процедуру проходити, ви можете зняти галочку з дозволу на ідентифікацію та продовжити оформлення Договору без цього кроку.

Нами був інтегрований в сервіс Ідентифікатор з огляду на прохання клієнтів та тенденцій в сучасних он-лайн сервісах. Ідентифікація – це підтвердження особистості клієнта.

В деяких наступних сервісах Ідентифікатор плануємо зробити обов'язковим, при тому це спростить для наших постійних клієнтів користування нашим сервісом.

Ми поважаємо наших клієнтів, не збираємо дані про клієнтів понад тих, які необхідні для того щоб супроводити підписані Договори й виконати зобов'язання перед інвестором, не спамимо, не надзвонюємо, розуміємо зайнятість і цінуємо наші ділові стосунки з клієнтом.

У нас цілодобово і без вихідних працює чат клієнтської підтримки, та телефон для консультацій.

Іноді відповідаємо із затримкою, але відповідаємо та передзвонюємо завжди.

Якщо наша відповідь була не вичерпною, просимо набрати нас за телефоном підтримки:
+38 095 849-72-52 для більш глибокої відповіді.

Дякуємо за вашу увагу до нашого Сервісу та нашого розвитку.

З повагою, Команда SimpleInvest
Simple Invest
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:51

23% годовых это настолько много, что с трудом верится. Кто-то уже связался?
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:53

Вже давно максимум 20, це назва теми така, бо було при старті
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:15

  chipmunk написав:Вже давно максимум 20, це назва теми така, бо було при старті


на старті сервісу було й більше ніж 23% річних!
greenozon
 
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