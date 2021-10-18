RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
Simple Invest

Simple Invest
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:35

Re: Simple Invest

Я сподіваюсь всі розуміють, що це майже піраміда і виплати йдуть доти, доки МФО не досягло певного рівня прострочки або не відібрали ліцензію за порушення? Щодо гарантії (поруки МФО) це дуже смішно, бо зазвичай у МФО нічого не має і засновник якийсь підставний, найчастіше іноземець, до якого ніхто не полетить і не буду судитися.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 363
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:38

Оформляла собі тут вклад на мінімальну суму на один місяць, щоб подивитися як все працює. Спочатку переживала, бо в указаний термін на картку нічого не прийшло. Виявилося, що гроші треба потім виводити з особистого кабінету. Всі гроші на місці, я вже їх вивела, однак варто було б про таке попереджати.
Vesna
 
Повідомлень: 5
З нами з: 03.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18524)
19.10.2021 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.