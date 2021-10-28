|
|
|
Додано: Вів 12 жов, 2021 06:35
Re: Simple Invest
Я сподіваюсь всі розуміють, що це майже піраміда і виплати йдуть доти, доки МФО не досягло певного рівня прострочки або не відібрали ліцензію за порушення? Щодо гарантії (поруки МФО) це дуже смішно, бо зазвичай у МФО нічого не має і засновник якийсь підставний, найчастіше іноземець, до якого ніхто не полетить і не буду судитися.
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:38
Оформляла собі тут вклад на мінімальну суму на один місяць, щоб подивитися як все працює. Спочатку переживала, бо в указаний термін на картку нічого не прийшло. Виявилося, що гроші треба потім виводити з особистого кабінету. Всі гроші на місці, я вже їх вивела, однак варто було б про таке попереджати.
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:38
Мне понравилось, сервис работает быстро, в функциях легко разобраться. У меня два вклада в разных компаниях, смотрю, отличается ли у них скорость и точность возврата денег
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:36
Налітай, торопісь!
покупаж живопісь!
+2% бонус лише до 18 листопада 2021!
|