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Simple Invest

Simple Invest
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:35

Re: Simple Invest

Я сподіваюсь всі розуміють, що це майже піраміда і виплати йдуть доти, доки МФО не досягло певного рівня прострочки або не відібрали ліцензію за порушення? Щодо гарантії (поруки МФО) це дуже смішно, бо зазвичай у МФО нічого не має і засновник якийсь підставний, найчастіше іноземець, до якого ніхто не полетить і не буду судитися.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:38

Оформляла собі тут вклад на мінімальну суму на один місяць, щоб подивитися як все працює. Спочатку переживала, бо в указаний термін на картку нічого не прийшло. Виявилося, що гроші треба потім виводити з особистого кабінету. Всі гроші на місці, я вже їх вивела, однак варто було б про таке попереджати.
Vesna
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:38

Мне понравилось, сервис работает быстро, в функциях легко разобраться. У меня два вклада в разных компаниях, смотрю, отличается ли у них скорость и точность возврата денег
redshark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:36

Налітай, торопісь!
покупаж живопісь! :lol: :lol: :lol:

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greenozon
 
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  #<1 ... 10111213
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