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Simple Invest

Simple Invest
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:16

Павел Сологуб на мінфіні є кілька кредспілок, іноді навіть з бонусами, диверсифікувати можна. ну й Ростовщик, захмарні відсотки, поки живий
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:23

Павел Сологуб
ПМ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:50

  greenozon написав:Хто із клієнтів сервісу проходив відео-верифікацію
поділіться будьласка досвідом

Проходив відео-верифікацію. Якщо честно, працює дуже криво, мабудь хвилин 20 намагався зробити фото. Постійно йому щось не подобається, то ближче до камери потрібно бути, то далі, то він просить тебе перенести документ лівіше, то йому незрозумілий тип документу. Проходив я її через камеру ноутбуку, тому не можу бути певний, чи то через погану якість зображення, чи ще чомусь, проте враження після цьго досвіду негативні. В усіх інших аспектах при оформленні договору проблем не було, грощі надійшли швидко, одразу ж з'явилося в особистому кабінеті.
Павел Сологуб
 
Повідомлень: 2
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:12

чи хтось володіє інсайдом коли і чи планує сервіс ще спільні акції із Мінфіном?
буду вдячний
можна ПМ
greenozon
 
Повідомлень: 12292
З нами з: 01.06.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:31

[b]@Simple Invest[/b] поправьте свой сайт

@Simple Invest поправьте свой сайт

З’єднання не конфіденційне
Зловмисники можуть намагатися викрасти вашу інформацію із сайту my.simpleinvest.com.ua (наприклад, паролі, повідомлення чи дані кредитних карток). Докладніше
NET::ERR_CERT_DATE_INVALID
Сайт my.simpleinvest.com.ua зазвичай використовує шифрування для захисту вашої інформації. Під час цієї спроби Chrome під’єднатися до сторінки my.simpleinvest.com.ua з неї отримано незвичні й неправильні облікові дані. Це може відбуватися, коли зловмисник намагається видавати себе за сайт my.simpleinvest.com.ua або з’єднання переривається екраном входу Wi-Fi. Ваша інформація залишається захищеною, оскільки веб-переглядач Chrome припинив з’єднання до того, як почався обмін даними.

Зараз не можна перейти на сторінку my.simpleinvest.com.ua, оскільки веб-сайт використовує протокол HSTS. Помилки мережі й атаки зазвичай тимчасові, тому ця сторінка, скоріш за все, запрацює пізніше.
dmitriy_kostenko
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Повідомлень: 10
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 11:48

dmitriy_kostenko

завершився час сертифікату сайта...
власникам треба купити продовження

не думаю що це хакери чи мошеннікі, не їх рівень
greenozon
 
Повідомлень: 12292
З нами з: 01.06.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
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