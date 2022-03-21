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Simple Invest

Simple Invest
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:13

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 14:36

  brusinocas написав:
  Павел Сологуб написав:Дізнався про simpleinvest з відео УкрІнвестКлубу про інвестиції до 1000$. Закинув 1000 гривень в "грошик", на три місяці під 18%, 29.10.21, щоб перевірити роботу сайту. Закінчиться інвестиція 01.02.22. Як пройде час, напишу про стан інвестиції. Чи є хтось, хто може підказати які ще є інструменти та місця де можна зробити інвестицію під непоганий відсоток(від 15% річних) навідь с маленькими сумами(до 10000грн)?


Ну че как прошло?

відбулася проблема з виведенням коштів, так як я допустив помилку коли вказував іпн. приблизно за неділю вирішили це питання, проте щоб змінити іпн в системі потрібно було відкрити нову інвестицію і вказати там правильний. Я як мене і попросив співробітник служби підтримки відкрив інвестицію на місячний період, проте він мене запевняв, що сам закриє цю інвестицію, проте так цього і не зробив. Коли банк відправив мої грощі назад до сервісу, вони автоматично нарахувалися в ту інвестицію, тому я зміг вивести лише прибуток, а тіло інвестиції знову пішло в роботу. Ця інвестиція повинна була закінчитися 08.03.22. проте через війну, сервіс призупинив свою діяльність і я так і не зміг повернути кошти. Сподіваюся що одразу по завершеню війни, яка обов'язково закінчиться нашою перемогою, сервіс відновить свою роботу.
Павел Сологуб
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 15:32

Павел Сологуб Да жаль, что приостановили выплаты, хочется надеяться, что выплатят
vovareuckij
 
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