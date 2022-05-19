Simple Invest

brusinocas написав: Павел Сологуб написав:
Дізнався про simpleinvest з відео УкрІнвестКлубу про інвестиції до 1000$. Закинув 1000 гривень в "грошик", на три місяці під 18%, 29.10.21, щоб перевірити роботу сайту. Закінчиться інвестиція 01.02.22. Як пройде час, напишу про стан інвестиції. Чи є хтось, хто може підказати які ще є інструменти та місця де можна зробити інвестицію під непоганий відсоток(від 15% річних) навідь с маленькими сумами(до 10000грн)?
Ну че как прошло?
відбулася проблема з виведенням коштів, так як я допустив помилку коли вказував іпн. приблизно за неділю вирішили це питання, проте щоб змінити іпн в системі потрібно було відкрити нову інвестицію і вказати там правильний. Я як мене і попросив співробітник служби підтримки відкрив інвестицію на місячний період, проте він мене запевняв, що сам закриє цю інвестицію, проте так цього і не зробив. Коли банк відправив мої грощі назад до сервісу, вони автоматично нарахувалися в ту інвестицію, тому я зміг вивести лише прибуток, а тіло інвестиції знову пішло в роботу. Ця інвестиція повинна була закінчитися 08.03.22. проте через війну, сервіс призупинив свою діяльність і я так і не зміг повернути кошти. Сподіваюся що одразу по завершеню війни, яка обов'язково закінчиться нашою перемогою, сервіс відновить свою роботу.