Simple Invest

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на тему #<1 ... 13141516 Додано: Сер 02 бер, 2022 17:13

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Повідомлення від SimpleInvest:---------- greenozon Повідомлень: 14003 З нами з: 01.06.14 Подякував: 270 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 бер, 2022 14:36 brusinocas написав: Павел Сологуб написав: Дізнався про simpleinvest з відео УкрІнвестКлубу про інвестиції до 1000$. Закинув 1000 гривень в "грошик", на три місяці під 18%, 29.10.21, щоб перевірити роботу сайту. Закінчиться інвестиція 01.02.22. Як пройде час, напишу про стан інвестиції. Чи є хтось, хто може підказати які ще є інструменти та місця де можна зробити інвестицію під непоганий відсоток(від 15% річних) навідь с маленькими сумами(до 10000грн)? Дізнався про simpleinvest з відео УкрІнвестКлубу про інвестиції до 1000$. Закинув 1000 гривень в "грошик", на три місяці під 18%, 29.10.21, щоб перевірити роботу сайту. Закінчиться інвестиція 01.02.22. Як пройде час, напишу про стан інвестиції. Чи є хтось, хто може підказати які ще є інструменти та місця де можна зробити інвестицію під непоганий відсоток(від 15% річних) навідь с маленькими сумами(до 10000грн)?



Ну че как прошло? Ну че как прошло?

відбулася проблема з виведенням коштів, так як я допустив помилку коли вказував іпн. приблизно за неділю вирішили це питання, проте щоб змінити іпн в системі потрібно було відкрити нову інвестицію і вказати там правильний. Я як мене і попросив співробітник служби підтримки відкрив інвестицію на місячний період, проте він мене запевняв, що сам закриє цю інвестицію, проте так цього і не зробив. Коли банк відправив мої грощі назад до сервісу, вони автоматично нарахувалися в ту інвестицію, тому я зміг вивести лише прибуток, а тіло інвестиції знову пішло в роботу. Ця інвестиція повинна була закінчитися 08.03.22. проте через війну, сервіс призупинив свою діяльність і я так і не зміг повернути кошти. Сподіваюся що одразу по завершеню війни, яка обов'язково закінчиться нашою перемогою, сервіс відновить свою роботу. відбулася проблема з виведенням коштів, так як я допустив помилку коли вказував іпн. приблизно за неділю вирішили це питання, проте щоб змінити іпн в системі потрібно було відкрити нову інвестицію і вказати там правильний. Я як мене і попросив співробітник служби підтримки відкрив інвестицію на місячний період, проте він мене запевняв, що сам закриє цю інвестицію, проте так цього і не зробив. Коли банк відправив мої грощі назад до сервісу, вони автоматично нарахувалися в ту інвестицію, тому я зміг вивести лише прибуток, а тіло інвестиції знову пішло в роботу. Ця інвестиція повинна була закінчитися 08.03.22. проте через війну, сервіс призупинив свою діяльність і я так і не зміг повернути кошти. Сподіваюся що одразу по завершеню війни, яка обов'язково закінчиться нашою перемогою, сервіс відновить свою роботу. Павел Сологуб Повідомлень: 3 З нами з: 02.12.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 бер, 2022 15:32 Павел Сологуб Да жаль, что приостановили выплаты, хочется надеяться, что выплатят vovareuckij Повідомлень: 312 З нами з: 19.06.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 тра, 2022 16:07 СКАМ alex2013a90

Повідомлень: 205 З нами з: 19.04.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 чер, 2022 10:08 Шановний інвесторе!



Доброго дня та мирного неба в ці нелегкі часи для всіх нас. Дякуємо за ваше розуміння та терпіння, які ми високо цінуємо.



Kоманда Simple Invest спільно з партнерами працює над поверненням інвестицій. Через військовий стан бізнес наших партнерів зазнав сильного удару і у компаній є проблеми з виплатами. Але ми провели десятки зустрічей з ними та вже маємо перші гарні новини для вас.



Пан кредит

Коротко:



Група вже повертає залучені інвестиції з відсотками. З 10 червня ми відновлюємо виплати по цьому партнеру.



Детально:



Відновлення повноцінної роботи цього партнера пов'язано з розблокуванням реєстрів нерухомості. Група видає кредити виключно під заставу нерухомого майна, тому розблокування реєстру нерухомого майна в Україні дало можливість реалізовувати заставне майно боржників та почати знову видавати кредити під заставу.



Наш маркетплейс поновить можливість інвестицій в цю групу після того, як «Пан Кредит» завершить виплати інвестицій всім нашим клієнтам – така наша принципова домовленість із ними.





Інформація щодо можливості інвестувати на ринку іпотечного кредитування: у «Пан Кредит» є партнерська організація Кредитна Спілка «ЗаРаЗ», з якою вони плідно співпрацюють і КС «ЗаРаЗ» залучає Депозити. Ви можете співпрацювати з Кредитною Спілкою напряму.



Пропозиції по залученню депозитів в кредитну спілку розміщені тут. Платять до 18,5% річних у гривні, заробляють видачами кредитів власникам малого і середнього бізнесу – тобто фінансують відновлення бізнесу в Україні під заставу нерухомого майна.





До 9-10 червня ми зателефонуємо всім інвесторам для погодження виводу інвестицій по цьому партнеру.



Нові кредити

Коротко:



Група почне повертати інвестиції із відсотками з 15 червня. Ми будемо повертати кошти всім інвесторам по черзі, згідно дати завершення договорів. У кого раніше закінчився договір, той раніше отримає кошти.



Детально:



Бізнес групи заморожений по всіх напрямках. У компанії кажуть, що більшість боржників припинили розраховуватися по кредиту. Військовий стан і позиція регулятора обмежують можливості по витребуванню заборгованості у боржників. Проте група вважає для себе недопустимим не розраховуватися по своїм зобов'язанням перед інвесторами і буде робити це, виходячи із своїх сьогоднішніх можливостей.



Ми зателефонуємо всім інвесторам для погодження виводу інвестицій по цьому партнеру. Просимо проявити терпіння, темпи отримання коштів для виплат поки низькі.



Грошик, кешбокс

Коротко:



Поки ці партнери не повертають кошти інвесторам, але ми сподіваємось на зміну ситуації.



Детально:



Всі три місяці з початку війни ми ведемо перемовини із «Грошиком» та Cash Box щодо повернення коштів інвесторам. Бізнес обох груп постраждав через те, що їх клієнти перестали повертати кредити та оплачувати відсотки за кредитами.



Протягом двох тижнів ми проведемо зустрічі із цими партнерами, після яких будемо краще розуміти актуальну ситуацію по бізнесу їх груп та можливі шляхи повернення інвестицій. Скоріше за все, у нас буде декілька раундів переговорів з кожним із цих партнерів. Ми будемо тримати вас у курсі новин.



Насамкінець ділимося нашими думками:



Команда Simple Invest бачить повільну, проте позитивну тенденцію по відновленню бізнесу партнерів та їх розумінню щодо зобовязань, які вони на себе взяли. Ми вважаємо це гарним знаком щоб продуктивно провести перемовини. Ми працюємо над поверненням інвестицій, щоб кожен інвестор отримав свої кошти в ці нелегкі часи.



З вірою в майбутнє,



Команда Simple Invest. chipmunk Повідомлень: 8932 З нами з: 15.04.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 сер, 2022 12:00



Великі за розміром договори будуть виплачуватися в декілька виплат, 5000 грн — одна виплата.



Таким чином ми почнемо повертати одразу великій кількості інвесторів такі необхідні зараз кошти для вирішення нагальних питань, які з'явилися після початку війни у кожного з нас. Зокрема у нас є велика кількість непрофесійних інвесторів, що вклали невеликі суми і для них поверенені кошти можуть бути життєво необхідними у цей час, зокрема на окупованих територіях.



Ми вдячні нашим великим інвесторам, яких ми попередньо опитали, за розуміння та згоду повертати таким чином кошти. Також ми вдячні нашим інвесторам, що працюють в IT секторі, які самі запропонували пропустити в черзі тих, хто зараз гостро потребує виплати коштів в Україні. Дякуємо вам за людяність та свідому позицію! Ми обов’язково це врахуємо у відносинах з вами підвищеною ставкою при відновленні роботи після перемоги.



Якщо хтось не проти пропустити в черзі інших вкладників, напишіть нам на наш мейл



З середини серпня почне виплачувати кошти Cashbox, а з вересня — «Грошик».



Наголошуємо, що нині весь ринок практично заморожений та незрозуміло його майбутнє, та ми віримо у перемогу України та відновлення повноцінної роботи після перемоги. А поки що наш фронт тут і зараз — підтримка наших інвесторів, громадян України, які потерпають від війни. І цей фронт ми будемо тримати попри всі негаразди.



Як відбуватиметься повернення коштів технічно:

1. Партнери будуть нам щомісячно повертати кошти траншем

2. Ми телефонуватимемо інвесторам згідно черги для уточнення реквізитів

3. Здійснюватимемо виплати



Одразу суми точно не будуть великими, просимо вашого розуміння ситуації. Віримо, що з нашими партнерами ми вистоїмо і підтвердимо нашу репутацію сервісу, який відстоює в першу чергу інтереси інвестора. Оскільки ми не можемо наразі спрогнозувати, які суми будуть надходити від партнерів, домовилися працювати за таким сценарієм: повертати будемо не більше 5000 грн на один договір з кожного щомісячного траншу, отриманого від партнерів у порядку черги завершення договорів, починаючи від 24 лютого 2022 року, коли припинилося надходження коштів від партнерів.Великі за розміром договори будуть виплачуватися в декілька виплат, 5000 грн — одна виплата.Таким чином ми почнемо повертати одразу великій кількості інвесторів такі необхідні зараз кошти для вирішення нагальних питань, які з'явилися після початку війни у кожного з нас. Зокрема у нас є велика кількість непрофесійних інвесторів, що вклали невеликі суми і для них поверенені кошти можуть бути життєво необхідними у цей час, зокрема на окупованих територіях.Ми вдячні нашим великим інвесторам, яких ми попередньо опитали, за розуміння та згоду повертати таким чином кошти. Також ми вдячні нашим інвесторам, що працюють в IT секторі, які самі запропонували пропустити в черзі тих, хто зараз гостро потребує виплати коштів в Україні. Дякуємо вам за людяність та свідому позицію! Ми обов’язково це врахуємо у відносинах з вами підвищеною ставкою при відновленні роботи після перемоги.Якщо хтось не проти пропустити в черзі інших вкладників, напишіть нам на наш мейл info@simpleinvest.com.ua , ми з вами окремо зв’яжемося.З середини серпня почне виплачувати кошти Cashbox, а з вересня — «Грошик».Наголошуємо, що нині весь ринок практично заморожений та незрозуміло його майбутнє, та ми віримо у перемогу України та відновлення повноцінної роботи після перемоги. А поки що наш фронт тут і зараз — підтримка наших інвесторів, громадян України, які потерпають від війни. І цей фронт ми будемо тримати попри всі негаразди.Як відбуватиметься повернення коштів технічно:1. Партнери будуть нам щомісячно повертати кошти траншем2. Ми телефонуватимемо інвесторам згідно черги для уточнення реквізитів3. Здійснюватимемо виплатиОдразу суми точно не будуть великими, просимо вашого розуміння ситуації. Віримо, що з нашими партнерами ми вистоїмо і підтвердимо нашу репутацію сервісу, який відстоює в першу чергу інтереси інвестора. chipmunk Повідомлень: 8932 З нами з: 15.04.09 Подякував: 548 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 13141516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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