Таку думку висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Карантин у травні послаблять, але жити з обмеженнями будемо ще два роки.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 12:06
Карантин у травні послаблять, але жити з обмеженнями...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карантин у травні послаблять, але жити з обмеженнями будемо ще два роки.
Додано: Сер 22 кві, 2020 12:06
Особенно критически важные сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест”, – добавил Шмыгаль. Додавим его фискализацией.
Додано: Сер 22 кві, 2020 12:22
Очередное правительство идиотов. Один дурак про руку кремля вспоминал три года, эти будут два года списывать свою неспособность делать реформы на короновирус. Будем как де*** ходить два года в масках и сетовать, что если б не короновирус, то вот тогда, мы бы жили совсем по другому. А тем временем слуга Ахметова будет грабить страну.
Додано: Сер 22 кві, 2020 12:54
Кривава рука кремля взалалі-то рве та душить нас вже 6 років, проте при бОригах і мОрАдерах якось стримували навалу та розвивались,доки вірус квОртал95 не заразив неньку профанством, клоунадою та дилетанством...
Додано: Сер 22 кві, 2020 13:29
учитывая слова министра о карантине - очень похоже что ни какого вируса и нет . вполне может быть ежегодная вспышка гриппа как и всегда . но и только.
Додано: Сер 22 кві, 2020 14:14
Походу они уже все слуги ахметова и пороха
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
Додано: Сер 22 кві, 2020 14:47
"ослабление карантина" звучит как "немножко беременная". Карантин или он есть или его нет. Хотя по факту у нас не карантин, а имитация бурной деятельности - кто хочет тот по улице и ходит, причем толпой и не обязательно в масках. Заробитчане через границу шастают. Особо одаренные верующие продолжают ходить в церковь. Зато ведь на карантин можно списать все пр..ебы власти - это ж так удобно.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 18:28
Додано: Сер 22 кві, 2020 18:46
А знакомые из других стран что говорят? А заробитчане что ж, по Украине так соскучились, что пешком домой бегут сейчас? Нет бы там жили и не тужили и бабки б зарабатывали.
Тяжелый вирус, плохо переносится людьми, имеет все признаки искусственного создания и специального распространения в виде ярких очагов. Попутно идет агрессивное и безапелляционное телевизионное зомбирование населения, что вирус, типа, имеет природное происхождение... Бред.
Вирус имеет несколько видов с разными уровнями смертности. Смертность от этого вируса в Германии, Турции, самой России (союзники России) ~ 2%. Смертность в Китае, США, Италии, Испания, Франция, Англия (определенно противники России) ~ 6-13%.
Данные слишком многозначительные, если их внимательно проанализировать. Взяты отсюда:
Додано: Сер 22 кві, 2020 18:56
Не забывай еще, что цифры эти можно вертеть как угодно. С одной стороны - умер от пневмонии, вскрывать не будем запишем на корону. С другой, умер от пневмонии - запишем на "внебольничную пневмонию" и все в шоколаде.
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