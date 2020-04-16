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Карантин у травні послаблять,
але жити з обмеженнями...

Карантин у травні послаблять, але жити з обмеженнями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:06

Карантин у травні послаблять, але жити з обмеженнями...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Карантин у травні послаблять, але жити з обмеженнями будемо ще два роки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:06

Особенно критически важные сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест”, – добавил Шмыгаль. Додавим его фискализацией.
askoldlavskiy
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:22

Очередное правительство идиотов. Один дурак про руку кремля вспоминал три года, эти будут два года списывать свою неспособность делать реформы на короновирус. Будем как де*** ходить два года в масках и сетовать, что если б не короновирус, то вот тогда, мы бы жили совсем по другому. А тем временем слуга Ахметова будет грабить страну.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:54

Кривава рука кремля взалалі-то рве та душить нас вже 6 років, проте при бОригах і мОрАдерах якось стримували навалу та розвивались,доки вірус квОртал95 не заразив неньку профанством, клоунадою та дилетанством...
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 13:29

учитывая слова министра о карантине - очень похоже что ни какого вируса и нет . вполне может быть ежегодная вспышка гриппа как и всегда . но и только.
kogut4433
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:14

  eduard_k написав:Очередное правительство идиотов. Один дурак про руку кремля вспоминал три года, эти будут два года списывать свою неспособность делать реформы на короновирус. Будем как де*** ходить два года в масках и сетовать, что если б не короновирус, то вот тогда, мы бы жили совсем по другому. А тем временем слуга Ахметова будет грабить страну.

Походу они уже все слуги ахметова и пороха
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:47

"ослабление карантина" звучит как "немножко беременная". Карантин или он есть или его нет. Хотя по факту у нас не карантин, а имитация бурной деятельности - кто хочет тот по улице и ходит, причем толпой и не обязательно в масках. Заробитчане через границу шастают. Особо одаренные верующие продолжают ходить в церковь. Зато ведь на карантин можно списать все пр..ебы власти - это ж так удобно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:28

  eduard_k написав:Очередное правительство идиотов.

В мировом масштабе. Ничего, через пол года появится вакцина, со встроенным новым вирусом, потом все стадо народов мира вакцинируют. А через годик-два все помрут от новой быстро состряпанной и не протестированной вакцины...
civ
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:46

  kogut4433 написав:учитывая слова министра о карантине - очень похоже что ни какого вируса и нет . вполне может быть ежегодная вспышка гриппа как и всегда . но и только.

А знакомые из других стран что говорят? :mrgreen: А заробитчане что ж, по Украине так соскучились, что пешком домой бегут сейчас? Нет бы там жили и не тужили и бабки б зарабатывали.

Тяжелый вирус, плохо переносится людьми, имеет все признаки искусственного создания и специального распространения в виде ярких очагов. Попутно идет агрессивное и безапелляционное телевизионное зомбирование населения, что вирус, типа, имеет природное происхождение... Бред.

Вирус имеет несколько видов с разными уровнями смертности. Смертность от этого вируса в Германии, Турции, самой России (союзники России) ~ 2%. Смертность в Китае, США, Италии, Испания, Франция, Англия (определенно противники России) ~ 6-13%.

Данные слишком многозначительные, если их внимательно проанализировать. Взяты отсюда:
https://www.worldometers.info/coronavirus/
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:56

  buratinyo написав:Вирус имеет несколько видов с разными уровнями смертности. Смертность от этого вируса в Германии, Турции, самой России (союзники России) ~ 2%. Смертность в Китае, США, Италии, Испания, Франция, Англия (определенно противники России) ~ 6-13%.

Данные слишком многозначительные, если их внимательно проанализировать. Взяты отсюда:
https://www.worldometers.info/coronavirus/


Не забывай еще, что цифры эти можно вертеть как угодно. С одной стороны - умер от пневмонии, вскрывать не будем запишем на корону. С другой, умер от пневмонии - запишем на "внебольничную пневмонию" и все в шоколаде.
vano80
 
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