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Частині українців постачатимуть
газ лише за наявності...

Частині українців постачатимуть газ лише за наявності...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:25

Частині українців постачатимуть газ лише за наявності...

Пропонуємо до обговорення:
Споживачам, що використовують газ лише для приготування їжі, повинні бути встановлені індивідуальні лічильники.

Дивися повний текст Частині українців постачатимуть газ лише за наявності лічильника - Міненерго.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:25

Цікаво як це буде виглядати якщо в багатоквартирному будинку буде частина квартир з лічильниками а інша без них. Як технологічно вони блокуватимуть подачу газу до тих квартир де не буде лічильника?
nick_verbovskiy
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:31

  nick_verbovskiy написав:Цікаво як це буде виглядати якщо в багатоквартирному будинку буде частина квартир з лічильниками а інша без них. Як технологічно вони блокуватимуть подачу газу до тих квартир де не буде лічильника?

Вы с какой целью интересуетесь?
Технология проста: перекрытие газа для всего дома до установки счетчиков.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 16:06

Государство со своими рабами что захочет, то и сделает!
Вы же не можете отказаться, например, от отопления!
Так что монополисты в виде коммунальных предприятий, принадлежащим олигархам, решают все за вас.
Кто не согласен, пусть подаёт в суд на Киевэнерго или киевгаз))
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 16:08

  hazanovich_alexey написав:Государство со своими рабами что захочет, то и сделает!
Вы же не можете отказаться, например, от отопления!
Так что монополисты в виде коммунальных предприятий, принадлежащим олигархам, решают все за вас.
Кто не согласен, пусть подаёт в суд на Киевэнерго или киевгаз))

Отопление тут каким боком? -- от газа вы вполне можете отказаться.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 17:57

не пойму недовольства.
платить только за потребленный газ это замечательно.
счетчик на шару.
прелестно.
кто чем недоволен?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:04

  Tabak написав:не пойму недовольства.
платить только за потребленный газ это замечательно.
счетчик на шару.
прелестно.
кто чем недоволен?

Ну как же: за реальное потребление платить придется, а не как раньше -- утром конфорки открутил, вечером прикрутил...
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 19:40

  nick_verbovskiy написав:Цікаво як це буде виглядати якщо в багатоквартирному будинку буде частина квартир з лічильниками а інша без них. Як технологічно вони блокуватимуть подачу газу до тих квартир де не буде лічильника?

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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 20:20

  Tabak написав:не пойму недовольства.
платить только за потребленный газ это замечательно.
счетчик на шару.
прелестно.
кто чем недоволен?

Нашару только уксус бывает.
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p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 20:23

  nick_verbovskiy написав:Цікаво як це буде виглядати якщо в багатоквартирному будинку буде частина квартир з лічильниками а інша без них. Як технологічно вони блокуватимуть подачу газу до тих квартир де не буде лічильника?


1. Отключения газа по стояку
2. Объявление перед подъездом о причине и перечне квартир, в которые надо попасть.
3. Перекрытие крана и пломба.

Уже проходил похожее, когда из-за соседа по стояку 3 дня торчали без газа.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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