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Частині українців постачатимуть газ лише за наявності...
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Додано: Сер 22 кві, 2020 12:25
Пропонуємо до обговорення:
Споживачам, що використовують газ лише для приготування їжі, повинні бути встановлені індивідуальні лічильники.
Дивися повний текст Частині українців постачатимуть газ лише за наявності лічильника - Міненерго
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R2
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Додано: Сер 22 кві, 2020 12:25
Цікаво як це буде виглядати якщо в багатоквартирному будинку буде частина квартир з лічильниками а інша без них. Як технологічно вони блокуватимуть подачу газу до тих квартир де не буде лічильника?
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nick_verbovskiy
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Додано: Сер 22 кві, 2020 12:31
nick_verbovskiy написав:
Цікаво як це буде виглядати якщо в багатоквартирному будинку буде частина квартир з лічильниками а інша без них. Як технологічно вони блокуватимуть подачу газу до тих квартир де не буде лічильника?
Вы с какой целью интересуетесь?
Технология проста: перекрытие газа для всего дома до установки счетчиков.
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_hunter
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Додано: Сер 22 кві, 2020 16:06
Государство со своими рабами что захочет, то и сделает!
Вы же не можете отказаться, например, от отопления!
Так что монополисты в виде коммунальных предприятий, принадлежащим олигархам, решают все за вас.
Кто не согласен, пусть подаёт в суд на Киевэнерго или киевгаз))
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hazanovich_alexey
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Додано: Сер 22 кві, 2020 16:08
hazanovich_alexey написав:
Государство со своими рабами что захочет, то и сделает!
Вы же не можете отказаться, например, от отопления!
Так что монополисты в виде коммунальных предприятий, принадлежащим олигархам, решают все за вас.
Кто не согласен, пусть подаёт в суд на Киевэнерго или киевгаз))
Отопление тут каким боком? -- от газа вы вполне можете отказаться.
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_hunter
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Додано: Сер 22 кві, 2020 17:57
не пойму недовольства.
платить только за потребленный газ это замечательно.
счетчик на шару.
прелестно.
кто чем недоволен?
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Tabak
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Додано: Сер 22 кві, 2020 18:04
Tabak написав:
не пойму недовольства.
платить только за потребленный газ это замечательно.
счетчик на шару.
прелестно.
кто чем недоволен?
Ну как же: за реальное потребление платить придется, а не как раньше -- утром конфорки открутил, вечером прикрутил...
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Додано: Сер 22 кві, 2020 19:40
nick_verbovskiy написав:
Цікаво як це буде виглядати якщо в багатоквартирному будинку буде частина квартир з лічильниками а інша без них. Як технологічно вони блокуватимуть подачу газу до тих квартир де не буде лічильника?
Кран-->пломба
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Додано: Сер 22 кві, 2020 20:20
Tabak написав:
не пойму недовольства.
платить только за потребленный газ это замечательно.
счетчик на шару.
прелестно.
кто чем недоволен?
Нашару только уксус бывает.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 20:23
nick_verbovskiy написав:
Цікаво як це буде виглядати якщо в багатоквартирному будинку буде частина квартир з лічильниками а інша без них. Як технологічно вони блокуватимуть подачу газу до тих квартир де не буде лічильника?
1. Отключения газа по стояку
2. Объявление перед подъездом о причине и перечне квартир, в которые надо попасть.
3. Перекрытие крана и пломба.
Уже проходил похожее, когда из-за соседа по стояку 3 дня торчали без газа.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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