Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи.
Дивися повний текст Українці зможуть отримувати по дві пенсії - Шмигаль.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 13:38
Українці зможуть отримувати по дві пенсії - Шмигаль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть отримувати по дві пенсії - Шмигаль.
Додано: Сер 22 кві, 2020 13:39
яким 80+, по 500 гривень.
Зараз чекаємо поки таких пенсіонерів не буде, чи тільки колишні госчиновники залишаться в цій межі, і тоді почнуть виплачувати.
Додано: Сер 22 кві, 2020 13:51
Re: Українці зможуть отримувати по дві пенсії - Шмигаль
ага то с той оперы как в Московии помощь - "дидывоевали"..2020-1941 = 79 лет + (ну не с горшка же на амбразуру кидались ходить хоть научиться надо было ) + 18 лет = 97 лет МИНИМУМ.. то нормально так выходит). С таким успехом можно пособия по 1000 гр сделать ветеранам Куликовской битвы и жертвам репресий монгольского ига)). и их женам) + еще пайки выдать тушонкой тех времен)0.
Додано: Сер 22 кві, 2020 14:34
а если не дожил до пенсии ? куда деньги ? дяди в карман ?
а инфляция . кто и с чего компенсировать будит ?
гарантия государства должна быть ?
и вообще обязательное пенсионное страхование напоминает финансовую пирамиду .
гривна переводится в доллар , ложится в банк под проценты . через 10 - 30 лет доллар обналичивается и вам отдают ваши деньги , которые уже превратились в копейки
Додано: Сер 22 кві, 2020 14:51
не знаю как на счет "получать две пенсии", но платить взносы за две пенсии - будут.
Додано: Сер 22 кві, 2020 19:10
".....По словам премьера, дефицит Пенсионного фонда составляет 172,576 миллиарда гривен...." Гончарук. январь 2020 г.......
Выглядит так, что рядом с одной начинают копать вторую яму....
А засыпать нечем.....
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