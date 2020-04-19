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Українці зможуть отримувати
по дві пенсії - Шмигаль

Українці зможуть отримувати по дві пенсії - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 13:38

Українці зможуть отримувати по дві пенсії - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи.

Дивися повний текст Українці зможуть отримувати по дві пенсії - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 13:39

яким 80+, по 500 гривень.
Зараз чекаємо поки таких пенсіонерів не буде, чи тільки колишні госчиновники залишаться в цій межі, і тоді почнуть виплачувати.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 13:51

Re: Українці зможуть отримувати по дві пенсії - Шмигаль

  pogorelets написав:яким 80+, по 500 гривень.
Зараз чекаємо поки таких пенсіонерів не буде
ага то с той оперы как в Московии помощь - "дидывоевали"..2020-1941 = 79 лет + (ну не с горшка же на амбразуру кидались ходить хоть научиться надо было ) + 18 лет = 97 лет МИНИМУМ.. то нормально так выходит). С таким успехом можно пособия по 1000 гр сделать ветеранам Куликовской битвы и жертвам репресий монгольского ига)). и их женам) + еще пайки выдать тушонкой тех времен)0.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:09

Засуньте эти свои пенсии ...
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:34

а если не дожил до пенсии ? куда деньги ? дяди в карман ?
а инфляция . кто и с чего компенсировать будит ?
гарантия государства должна быть ?
и вообще обязательное пенсионное страхование напоминает финансовую пирамиду .
гривна переводится в доллар , ложится в банк под проценты . через 10 - 30 лет доллар обналичивается и вам отдают ваши деньги , которые уже превратились в копейки
goha_1910
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 14:51

не знаю как на счет "получать две пенсии", но платить взносы за две пенсии - будут.
RomanTik
 
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".....По словам премьера, дефицит Пенсионного фонда составляет 172,576 миллиарда гривен...." Гончарук. январь 2020 г.......
Выглядит так, что рядом с одной начинают копать вторую яму....
А засыпать нечем.....
svetoch-10
 
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