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Роздрібна торгівля в
березні зросла - Держстат

Роздрібна торгівля в березні зросла - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 13:43

Роздрібна торгівля в березні зросла - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні березні 2020 року зріс на 6,1%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 13:44

Це тому що заборонили базари і люди пішли в магазини ось вам і збільшення, а ще ж ресторани і кафе мінус, знову їдемо в магазин, і істи більше хочеться коли дома сидиш, і хнову в магазин, офіси знову ж роблять оптові закупки, і знову в магазин.
pogorelets
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