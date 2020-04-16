Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні березні 2020 року зріс на 6,1%.
Дивися повний текст Роздрібна торгівля в березні зросла - Держстат.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 13:43
Роздрібна торгівля в березні зросла - Держстат
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Дивися повний текст Роздрібна торгівля в березні зросла - Держстат.
Додано: Сер 22 кві, 2020 13:44
Це тому що заборонили базари і люди пішли в магазини ось вам і збільшення, а ще ж ресторани і кафе мінус, знову їдемо в магазин, і істи більше хочеться коли дома сидиш, і хнову в магазин, офіси знову ж роблять оптові закупки, і знову в магазин.
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