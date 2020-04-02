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Умови праці для
заробітчан: що зміниться

Умови праці для заробітчан: що зміниться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 13:44

Умови праці для заробітчан: що зміниться

Пропонуємо до обговорення:
Коронавірусна криза змусила повернутися додому половину працівників. Але не факт, що після закінчення карантину вони зможуть повернутися на колишнє місце роботи

Дивися повний текст Умови праці для заробітчан: що зміниться.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 03:54

Объясните "эксперту", что налогообложение и соц. отчисления на ФОТ в Польше не зависят от гражданства работника. Даже наоборот, заробитчане скорее, чем поляки, согласятся на работу по гражданско-правовым договорам с меньшим соц. обеспечением.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:46

Повернулись сезонники, ті, хто там давно живе -- не збирались і не збираються повертатись. Проблема поляків у тому, що місцевим вигідніше одержувати соцдопомогу (наприклад, жінкам сидіти довше у декретній відпустці), ніж іти на роботу з низькою оплатою.
svyatoslav_hromyak
 
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