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В Україні через карантин
побільшало шахрайств у інтернеті

В Україні через карантин побільшало шахрайств у інтернеті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:11

В Україні через карантин побільшало шахрайств у інтернеті

Пропонуємо до обговорення:
За період дії карантинних заходів в Україні рівень шахрайства в інтернеті збільшився на 15%.

Дивися повний текст В Україні через карантин побільшало шахрайств у інтернеті.
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:12

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