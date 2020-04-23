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В Україні через карантин побільшало шахрайств у інтернеті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 кві, 2020 15:11
Пропонуємо до обговорення:
За період дії карантинних заходів в Україні рівень шахрайства в інтернеті збільшився на 15%.
Дивися повний текст В Україні через карантин побільшало шахрайств у інтернеті
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Додано: Сер 22 кві, 2020 15:12
Проверенные компании тоже взламывают.
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