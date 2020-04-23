Ціни на нафту на ринках США вперше впали не тільки до нуля, але навіть нижче, майже до мінус 40.
Дивися повний текст Нафтовий ринок: чи стане бензин \"безкоштовним\" для українців (інфографіка).
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Додано: Сер 22 кві, 2020 15:22
Нафтовий ринок: чи стане бензин "безкоштовним" для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтовий ринок: чи стане бензин \"безкоштовним\" для українців (інфографіка).
Додано: Сер 22 кві, 2020 18:24
Если бензин продавать по 0.00, то 71% от нуля будет 0, не вижу никакой проблемы. За нефть поставщик будет доплачивать, а нефть в стоимости бензина 35%, то мы можем выйти на снижение стоимости бензина на 70% и более, почему бы и нет ?
Додано: Сер 22 кві, 2020 19:00
Все что нужно знать почему бензин такой дорогой!
Налог на топливо больше чем на спирт..
Додано: Чет 23 кві, 2020 13:44
Додано: Чет 23 кві, 2020 14:57
Вы путаете налоги - 70% это общий налог, а на спирт вы считаете только акциз.
Для интереса посчитайте сколько вы заплатите если официально ввезете телефон за 1000$, например купленный, например, на Амазоне.
Вот обьяснения в калькуляторе Новой почты:
Якщо сумарна вартість товарів посилки складає до 100 євро – Ви не сплачуєте додаткових податків. Якщо сумарна вартість товарів від 100 до 150 євро – Ви сплачуєте ПДВ в розмірі 20% від суми, що перевищує 100 євро. Якщо сумарна вартість товарів перевищує 150 євро – Ви сплачуєте мито в розмірі 10% від суми, яка перевищує 150 євро + ПДВ в розмірі 20% від суми, що перевищує 100 євро з додаванням мита. Додатково сплачується 3% за митно-брокерські послуги НПІ
Додано: Чет 23 кві, 2020 15:06
Я понял, если кто-то будет раздавать бесплатно муку стоит ожидать почти бесплатные булочки и пиццу
С проститутками вообще непонятка - почти ни каких ресурсов в процессе не потребляют, а хотят аж 100$ в час (это при условии, что анал табу)
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