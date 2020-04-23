RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нафтовий ринок: чи стане
бензин "безкоштовним" для...

Нафтовий ринок: чи стане бензин "безкоштовним" для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:22

Нафтовий ринок: чи стане бензин "безкоштовним" для...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту на ринках США вперше впали не тільки до нуля, але навіть нижче, майже до мінус 40.

Дивися повний текст Нафтовий ринок: чи стане бензин \"безкоштовним\" для українців (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:22

71% от цены бензина уходит кровосисям? Хорошо живем!
Civis
 
Повідомлень: 221
З нами з: 08.03.15
Подякував: 46 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:24

Если бензин продавать по 0.00, то 71% от нуля будет 0, не вижу никакой проблемы. За нефть поставщик будет доплачивать, а нефть в стоимости бензина 35%, то мы можем выйти на снижение стоимости бензина на 70% и более, почему бы и нет ?
civ
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 29.02.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 19:00

Все что нужно знать почему бензин такой дорогой!
Налог на топливо больше чем на спирт..
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 13:44

Что происходит на нефтяном рынке и стоит ли ожидать бензин по 15 грн?

Подписывайтесь на Finance.ua и не пропускайте важные новости!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 14.09.13
Подякував: 326 раз.
Подякували: 968 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:57

  straponesa написав:Все что нужно знать почему бензин такой дорогой!
Налог на топливо больше чем на спирт..

Вы путаете налоги - 70% это общий налог, а на спирт вы считаете только акциз.
Для интереса посчитайте сколько вы заплатите если официально ввезете телефон за 1000$, например купленный, например, на Амазоне.
Вот обьяснения в калькуляторе Новой почты:
Якщо сумарна вартість товарів посилки складає до 100 євро – Ви не сплачуєте додаткових податків. Якщо сумарна вартість товарів від 100 до 150 євро – Ви сплачуєте ПДВ в розмірі 20% від суми, що перевищує 100 євро. Якщо сумарна вартість товарів перевищує 150 євро – Ви сплачуєте мито в розмірі 10% від суми, яка перевищує 150 євро + ПДВ в розмірі 20% від суми, що перевищує 100 євро з додаванням мита. Додатково сплачується 3% за митно-брокерські послуги НПІ
ssnet
1
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:06

  civ написав:Если бензин продавать по 0.00, то 71% от нуля будет 0, не вижу никакой проблемы. За нефть поставщик будет доплачивать, а нефть в стоимости бензина 35%, то мы можем выйти на снижение стоимости бензина на 70% и более, почему бы и нет ?

Я понял, если кто-то будет раздавать бесплатно муку стоит ожидать почти бесплатные булочки и пиццу :mrgreen:
С проститутками вообще непонятка - почти ни каких ресурсов в процессе не потребляют, а хотят аж 100$ в час (это при условии, что анал табу) :mrgreen:
ssnet
1
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: як вплинуло зниження облікової ставки на ринок
R2 » Чет 23 кві, 2020 19:10
0 207
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 19:10
R2
Зарплата зросла, бензин подешевшав: у ЗеКоманді...
R2 » Сер 22 кві, 2020 20:33
4 442
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 15:08
p_a_l
Як змінився ринок нерухомості з початку карантину
R2 » Чет 23 кві, 2020 15:01
0 163
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 15:01
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.