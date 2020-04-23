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Цена на бензин

Цена на бензин
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #1234>
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:56

  vladus17 написав:Я думаю что низкие цены на нефть как раз хорошо скажуться для нашей экономики (транспортировки пшоки, руды и прч).


так цена на бензин какой была при нефти выше 80 долларов, такая-же и сейчас:
https://www.okko.ua/fuels

26-27 грн за литр. Помню зимой заправлялся по 24-25, когда курс 23 ещё был.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:02

Цена на бензин

  Амвросий написав:
  vladus17 написав:Я думаю что низкие цены на нефть как раз хорошо скажуться для нашей экономики (транспортировки пшоки, руды и прч).


так цена на бензин какой была при нефти выше 80 долларов, такая-же и сейчас:
https://www.okko.ua/fuels

26-27 грн за литр. Помню зимой заправлялся по 24-25, когда курс 23 ещё был.

зато ГАЗ (LPG) уже по 7,50 за литр.
скоро на авто будет дешевле ездить чем на маршуртке
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:03

  Амвросий написав:
  vladus17 написав:Я думаю что низкие цены на нефть как раз хорошо скажуться для нашей экономики (транспортировки пшоки, руды и прч).


так цена на бензин какой была при нефти выше 80 долларов, такая-же и сейчас:
https://www.okko.ua/fuels

26-27 грн за литр. Помню зимой заправлялся по 24-25, когда курс 23 ещё был.

бедняга не в курсе, что на рынке топлива есть конкуренция и масса других предложений.....
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:05

  Амвросий написав:
  vladus17 написав:Я думаю что низкие цены на нефть как раз хорошо скажуться для нашей экономики (транспортировки пшоки, руды и прч).


так цена на бензин какой была при нефти выше 80 долларов, такая-же и сейчас:
https://www.okko.ua/fuels

26-27 грн за литр. Помню зимой заправлялся по 24-25, когда курс 23 ещё был.

Будут снижаться. Дайте им затариться для начала по 16$ бочка.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:18

  vladus17 написав:
так цена на бензин какой была при нефти выше 80 долларов, такая-же и сейчас:
https://www.okko.ua/fuels

26-27 грн за литр. Помню зимой заправлялся по 24-25, когда курс 23 ещё был.

Будут снижаться. Дайте им затариться для начала по 16$ бочка.


цена на нефть уже не первый месяц как падает, они уже давно затарились, но бензин всё по старой цене продают.

Помню ещё месяц-два назад заправщиков собирали и требовали снизить цены, т.к. нефть подешевела. Сейчас цена на нефть вообще в ноль ушла, за неё даже доплачивают, а цены на бензин какие были, такие и остались. Бензин даже немного подорожал
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 22 кві, 2020 11:25, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:24

  Амвросий написав:
  vladus17 написав:Я думаю что низкие цены на нефть как раз хорошо скажуться для нашей экономики (транспортировки пшоки, руды и прч).


так цена на бензин какой была при нефти выше 80 долларов, такая-же и сейчас:
https://www.okko.ua/fuels

26-27 грн за литр. Помню зимой заправлялся по 24-25, когда курс 23 ещё был.

Нариду до жёлтых жилетов далеко.Здесь рабские ошейники.Такие цены при такой нефти и курсе это капец.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:цена на нефть уже не первый месяц как падает, они уже давно затарились, но бензин всё по старой цене продают
Акциз в евро никто не отменял. И он в евро за тонну. Акциза в цене бензина уже больше. чем нфти. Снижать его не будут-бюджет и так пуст
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:27

  goldfinger написав:
  Амвросий написав:
  vladus17 написав:Я думаю что низкие цены на нефть как раз хорошо скажуться для нашей экономики (транспортировки пшоки, руды и прч).


так цена на бензин какой была при нефти выше 80 долларов, такая-же и сейчас:
https://www.okko.ua/fuels

26-27 грн за литр. Помню зимой заправлялся по 24-25, когда курс 23 ещё был.

Нариду до жёлтых жилетов далеко.Здесь рабские ошейники.Такие цены при такой нефти и курсе это капец.

Вы изучите предмет для начала:
жёлтые жилеты как раз требовали повысить соц защиту населения. То есть, поднять налоги. Которых в цене топлива и так выше крыши.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:28

  Serg-ik написав:Акциз в евро никто не отменял. И он в евро за тонну. Акциза в цене бензина уже больше. чем нфти. Снижать его не будут-бюджет и так пуст


даже с учётом акциза, цена на бензин должна была значительно снизиться за счёт падения цен на нефть. Но этого не наблюдается. И не надо рассказывать что просто ещё не успели новую нефть закупить. За два три-три месяца уже можно было закупить новую нефть и продавать бензин по новой цене.

Когда цена на нефть растёт, бензин тут-же дорожает и дня не проходит.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 22 кві, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 11:29

  Амвросий написав:цена на нефть уже не первый месяц как падает, они уже давно затарились, но бензин всё по старой цене продают.
1 Ціна на бензин ,практично у всьому світі як мінімум на 70% складається з податків і тільки на 15 % з вартості нафти і 15% вартості переробки нафти
2 Навіть якщо ціна на нафту впала в 5 разів... то ціна на бензин від цього зменшиться всього на 15%-15%/5разів=12%
3 Я не знаю як в Києві і інших містах ,але у Львові той самий БРСМ знизив ціну на 95євро з 26 до 23 грн за літр ,газ з 11 до 9 грн за літр
Тобто все нормально....
Але в когось підгорає....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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