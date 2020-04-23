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26-27 грн за литр. Помню зимой заправлялся по 24-25, когда курс 23 ещё был.
Будут снижаться. Дайте им затариться для начала по 16$ бочка.
цена на нефть уже не первый месяц как падает, они уже давно затарились, но бензин всё по старой цене продают.
Помню ещё месяц-два назад заправщиков собирали и требовали снизить цены, т.к. нефть подешевела. Сейчас цена на нефть вообще в ноль ушла, за неё даже доплачивают, а цены на бензин какие были, такие и остались. Бензин даже немного подорожал
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 22 кві, 2020 11:25, всього редагувалось 2 разів.
Serg-ik написав:Акциз в евро никто не отменял. И он в евро за тонну. Акциза в цене бензина уже больше. чем нфти. Снижать его не будут-бюджет и так пуст
даже с учётом акциза, цена на бензин должна была значительно снизиться за счёт падения цен на нефть. Но этого не наблюдается. И не надо рассказывать что просто ещё не успели новую нефть закупить. За два три-три месяца уже можно было закупить новую нефть и продавать бензин по новой цене.
Когда цена на нефть растёт, бензин тут-же дорожает и дня не проходит.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 22 кві, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:цена на нефть уже не первый месяц как падает, они уже давно затарились, но бензин всё по старой цене продают.
1 Ціна на бензин ,практично у всьому світі як мінімум на 70% складається з податків і тільки на 15 % з вартості нафти і 15% вартості переробки нафти 2 Навіть якщо ціна на нафту впала в 5 разів... то ціна на бензин від цього зменшиться всього на 15%-15%/5разів=12% 3 Я не знаю як в Києві і інших містах ,але у Львові той самий БРСМ знизив ціну на 95євро з 26 до 23 грн за літр ,газ з 11 до 9 грн за літр Тобто все нормально.... Але в когось підгорає....