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Цена на бензин

Цена на бензин
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:07

  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Будет ли обвал курса, падение ВВП - чего ждать гражданам?

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С ув.

Бензин 95-й уже подорожал до 25 грн. По 21 грн, честно говоря я даже не встречал, потому что никуда не ездил. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:15

  buratinyo написав:
  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Будет ли обвал курса, падение ВВП - чего ждать гражданам?

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!

С ув.

Бензин 95-й уже подорожал до 25 грн. По 21 грн, честно говоря я даже не встречал, потому что никуда не ездил. :mrgreen:


По 25 - це хіба на дорогих ВОГ , ОККО чи Socar . У всіх інших добряче нижче ...
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:20

  buratinyo написав:Бензин 95-й уже подорожал до 25 грн. По 21 грн, честно говоря я даже не встречал, потому что никуда не ездил. :mrgreen:


на окко на 50 коп подешевел, сейчас 24.50 грн за литр 95-го
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:50

Re: Цена на бензин

Допис flyman уже потерли чи перемістили. Але так як я відповідь вже написав, то публікую.

  flyman написав:Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелить.
  Realist написав:Не вистрелить...
  flyman написав:Старікан, Юра61, Алекс2006... секта свідків зміцнення гривні

Ну скільки можна??????
Чому у вас все або тільки біле або тільки чорне.
Ви маєте змогу мислити, чи тільки галасувати що або вгору або вниз?
Якщо ви натякаєте, що мої висловлювання такі ж як у Юра61, Алекс2006 - то я сприймаю це як особисту образу.
Також потрудіться пояснити, що ви розумієте під словом вистрелить? Бо фантазія безкінечна.
Моє "НЕ ВИСТРЕЛИТЬ" має конкретні рамки 27-28 грн/долар. А ваше "ВИСТРЕЛИТЬ" це скільки?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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