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Цена на бензин
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:15
buratinyo написав:
Бензин 95-й уже подорожал до 25 грн. По 21 грн, честно говоря я даже не встречал, потому что никуда не ездил.
По 25 - це хіба на дорогих ВОГ , ОККО чи Socar . У всіх інших добряче нижче ...
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Puente
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:50
Допис flyman уже потерли чи перемістили. Але так як я відповідь вже написав, то публікую.
flyman написав:
Чим далі відтягнути пружину, тим сильніше вистрелить.
Realist написав:
Не вистрелить...
flyman написав:
Старікан, Юра61, Алекс2006... секта свідків зміцнення гривні
Ну скільки можна??????
Чому у вас все або тільки біле або тільки чорне.
Ви маєте змогу мислити, чи тільки галасувати що або вгору або вниз?
Якщо ви натякаєте, що мої висловлювання такі ж як у Юра61, Алекс2006 - то я сприймаю це як особисту образу.
Також потрудіться пояснити, що ви розумієте під словом вистрелить? Бо фантазія безкінечна.
Моє "НЕ ВИСТРЕЛИТЬ" має конкретні рамки 27-28 грн/долар. А ваше "ВИСТРЕЛИТЬ" це скільки?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:01
Puente написав:По 25 - це хіба на дорогих ВОГ , ОККО чи Socar . У всіх інших добряче нижче ...
На дорогих WOG, ОККО для постійних клієнтів ті ж 21-22грн. Глушко зі знижками взагалі нижче 20грн, дизель "на опті" здається по 15грн.
Правда оптова закупка імпортного LPG з Європи подорожча з 5,15 до 6,55 грн/л за останній тиждень, тому напевно ціна трохи підскочить і нашого на заправках.
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stryzhko
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