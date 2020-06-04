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Цена на бензин
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:15
buratinyo написав:
Бензин 95-й уже подорожал до 25 грн. По 21 грн, честно говоря я даже не встречал, потому что никуда не ездил.
По 25 - це хіба на дорогих ВОГ , ОККО чи Socar . У всіх інших добряче нижче ...
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Puente
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:01
Puente написав:По 25 - це хіба на дорогих ВОГ , ОККО чи Socar . У всіх інших добряче нижче ...
На дорогих WOG, ОККО для постійних клієнтів ті ж 21-22грн. Глушко зі знижками взагалі нижче 20грн, дизель "на опті" здається по 15грн.
Правда оптова закупка імпортного LPG з Європи подорожча з 5,15 до 6,55 грн/л за останній тиждень, тому напевно ціна трохи підскочить і нашого на заправках.
А наразі ціна на LPG у нас на заправках така ж як і в країні бензоколонці з їхніми 22 дерев'яними.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:10
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