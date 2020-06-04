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Цена на бензин

Цена на бензин
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:14

Re: Цена на бензин

А цены на бензин все растут и растут!
hihiorigami
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