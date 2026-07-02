Ціни на пальне

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 10111213 Додано: Суб 04 січ, 2025 11:16 пальне Hotab написав: Vadim_ написав: барабашов написав: АВИАС банкрот и даже по предоплаченным картам невозможно заправить боевой гвертольёт.

Бой переносится на пипизджее АВИАСи даже по предоплаченным картам невозможно заправить боевой гвертольёт.Бой переносится на пипизджее

Искусственный

первая сеть в Украине -Авиас, Сентоза ,Укрнафта, Юкон....

такое не может обанкротиться Искусственныйпервая сеть в Украине -Авиас, Сентоза ,Укрнафта, Юкон....такое не может обанкротиться

Я думаю їх нарешті трохи застропонили податківці. А в Гуглі інфу

знайти , що Авіас банкрот можна ще з датами років 10 тому)) Але ж жив всі ці роки. Я думаю їхА в Гуглі інфузнайти , що Авіас банкрот можна ще з датами років 10 тому)) Але ж жив всі ці роки.

И назло им Беня закрыл заправки?

п.с. периодически там(Авиас) заправлялся , обратил внимание что в чеке чуть ли не каждые пару месяцев новое юрлицо ... И назло им Беня закрыл заправки?п.с. периодически там(Авиас) заправлялся , обратил внимание что в чеке чуть ли не каждые пару месяцев новое юрлицо ... Vadim_ Повідомлень: 4944 З нами з: 23.05.14 Подякував: 670 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2025 14:40 Сергій Куюн



Кінець нафтової імперії Ігоря Коломойського



У найбільшій українській мережі автозаправних станцій, яка належить групі «Приват» Ігоря Коломойського з партнерами, немає пального. Для будь-якої мережі зникнення бодай однієї позиції з асортименту хоча б на годину – надзвичайна ситуація. «Приват» же стоїть «сухим» на окремих позиціях останні три місяці.

На піку своєї могутності, десь наприкінці «нульових» приватівці контролювали понад 1 600 АЗС – 25% від їхньої загальної кількості в Україні, й проливали кожен третій літр пального на ринку. Впливовість була настільки потужною, що дозволяла шантажувати уряди, смикаючи ціни або виключаючи цінові стели. Що вже казати про геноцид конкурентів, за допомогою якого було придбано чимало АЗС.

Але секрет тієї могутності виявився дуже простим. Восени 2022 року держава націоналізувала напівдержавні «Укрнафту» й «Укртатнафту», які були під контролем «Привату» з 2003 й 2007 років відповідно. Сам Ігор Коломойський опинився за ґратами. Відтоді мережа почала буквально сипатися.

Спочатку свої 537 АЗС висмикнула з консолідованої мережі «Укрнафта» (колись ці заправки за «недорого» було продано «Приватом» «Укрнафті», але вони продовжили працювати на колишнього власника до останнього).

Потім 245 АЗС повернув собі «ПриватБанк», де їх було закладено під кредити, але 8 років вони теж використовувались приватівцями.

Орієнтовно до 200 станцій залишилось на окупованих територіях.

Нині мережа нараховує близько 550 АЗС, з яких багато зачинено. Мобільний додаток на сьогодні містить 430 адрес. Частка ринку у продажах – 5%.

Та головне, що почали загинатися власні станції.

Майже одразу спорожніли магазини – життєво важливий елемент сучасної АЗС.

Улітку 2024 року почали надходити сигнали про затримки зарплат персоналу й зниження окладів регіональним менеджерам.

Тоді ж з’явилися чутки про нестачу грошей для розрахунків із постачальниками пального. А в жовтні пальне почало зникати. На початку січня повністю зник дизель, на сьогодні бензин марки А-92 в наявності на 28% станцій оператора, А-95 — на 12%, скраплений газ — на 5%. Продаж через додаток припинено, скільки залишилось на руках талонів і карт – невідомо, але, гадаю, чимало.

Чому так сталося? Чому решта станцій працює й прагне до розвитку, а така розгалужена мережа занепадає?

Бо у чистому вигляді на заправках «Приват» ніколи не заробляв. «Приват» заробляв на «Укрнафті» й «Укртатнафті», перетворивши свої АЗС на банкомати з видачі готівки своїм власникам.

Раніше я неодноразово писав про розквіт схем з пограбування «Укрнафти», коли лише шляхом продажу нафти «Укрнафти» за заниженою ціною «Приват» заробив тільки у 2009-2010 роках понад $1 млрд.

Аналогічну суму було виведено з компанії 2015 року, коли «Укрнафта» відвантажила без грошей «приватівським» фірмам 1 млн т нафти й у тих же фірм закупила величезні обсяги пального, яке досі не отримала.



Зі слів голови «Укрнафти» і «Укртатнафти» Сергія Корецького, фірми «Привату» винні цим державним компаніям мінімум 100 млрд грн.

Навіть війна нічого не змінила. Наприкінці квітня 2022 року було проведено аукціон з продажу скрапленого газу «Укрнафти», ресурс злили на «Приват» за заниженою вартістю. Втрати «Укрнафти» – 380 млн грн. Зрештою активи було націоналізовано за відмову платити податки...

Скажіть, навіщо мучитись із мережею, інвестувати, ризикувати, наймати тисячі людей, одягати й учити їх, якщо сидячи в офісі, ти заробляєш гроші, які тим заправкам ніколи навіть не снилися?

Але коли основне джерело доходу в «Привату» забрали, занепад був лише питанням часу. Найбільшими перевагами були широке покриття й низька ціна, яка дотувалась коштом вищенаведених доходів від експлуатації державних активів.

Водночас конкуренти, не маючи заводів-пароходів, займались удосконаленням своїх об’єктів і сервісу. Розгорнулась справжня гонитва «озброєнь»: спешлті-кава, бургери з-під ножа, інші приємні для споживача збочення. Вирівнялась і ціна, бо «Приват» опинився у рівних умовах у закупівлі пального з рештою ринку. Хто поїде на стару заправку з туалетом у посадці, якщо поруч булочки з кленовим сиропом, чистота й пальне за такі ж гроші?



Що далі? Протягом останнього року були повідомлення про намагання Михайла Кіпермана (очолює нафтовий бізнес «Привату») перегрупуватись у нових умовах. Були розмови про залучення зовнішніх управлінців, про передачу частини або всій мережі в управління. Були й пропозиції з ринку продати частину станцій. Але нічого не злетіло.

Чим довше триватиме цей жах без кінця, тим жахливішим буде кінець. Повернутися на ринок цим заправкам з кожним днем буде складніше. Споживач тікає, багато людей з не отовареними талонами на руках, таке не забувається.



І якщо активи рано чи пізно розподіляться, то про «Приват» як гравця на цьому ринку можна забувати. Приватівці виявилися неспроможними працювати в умовах жорсткої конкуренції, як і будь-який олігархічний бізнес. Паразитування на держактивах, монополія й доступ до регулювання тарифів – ось секрети успіху. А на ринку пального треба нахилятись за кожною копійчиною й облизувати клієнтів.



Дуже показова й повчальна історія. Скільки державних грошей пішло у кишені олігархів? Скільки бізнесів не народилось або загнулось через придушення їхніми монополіями? Яку б країну ми мали, якби ефективно використовували державні ресурси й підприємства? Хтозна’, може, ми б і не опинились у тій ямі, де перебуваємо зараз. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5712 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1267 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 лип, 2026 15:10 Сергій Куюн - директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики







Більшість європейських урядів з переляку знизили податки на пальне, бо в них є гроші. У нас нема, тому маємо те, що маємо.

Хоча той же урядовий кешбек для невеличких споживачів містив дисконт, співставний з польським.



Зробили аналіз того, як зростали та як падають ціни на пальне в Україні, Європі та Штатах. Якщо стисло: рухаємось в загальному фарватері.



Що ж до повільного падіння, то треба зважити хоча б на один момент: світові ціни зростали до піку місяць, а їх повернення до колишніх рівнів триває вже 12 тижнів. І поки до фінішу прийшла тільки нафта, яку ми не купуємо, бо нам нема де її переробляти. Ми купуємо пальне, яке до стартових позицій не дотягує ще під 20%, а останніми днями ще й зростає!



Висновок: український ситуація на українському ринку здорова! Або, як в тому анекдоті, така як у всіх









Польський уряд знизив ПДВ з 23 до 8% та акциз до мінімуму, через що паливні податки там стали нижчими ніж у нас (а до того ж ми пальне у них купуємо). Загалом за рахунок зниження податків пальне в Польщі втратило 13-16 грн/л або 15% від вартості.Більшість європейських урядів з переляку знизили податки на пальне, бо в них є гроші. У нас нема, тому маємо те, що маємо.Хоча той же урядовий кешбек для невеличких споживачів містив дисконт, співставний з польським.Зробили аналіз того, як зростали та як падають ціни на пальне в Україні, Європі та Штатах. Якщо стисло: рухаємось в загальному фарватері.Що ж до повільного падіння, то треба зважити хоча б на один момент: світові ціни зростали до піку місяць, а їх повернення до колишніх рівнів триває вже 12 тижнів. І поки до фінішу прийшла тільки нафта, яку ми не купуємо, бо нам нема де її переробляти. Ми купуємо пальне, яке до стартових позицій не дотягує ще під 20%, а останніми днями ще й зростає!Висновок: український ситуація на українському ринку здорова! Або, як в тому анекдоті, така як у всіх - директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5712 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1267 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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