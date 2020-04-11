Ощадбанк пропонує новим клієнтам малого бізнесу безкоштовне користування POS-терміналами на період карантину.
Дивися повний текст Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне користування POS-терміналами.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 15:53
Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне користування POS-терміналами.
Додано: Сер 22 кві, 2020 15:53
Опять ложь в новости : "платить нужно только проценты от суммы операций" - это что бесплатно? какие-то 4% особенно выгодно у продавцов компьютерной техники - где наценка в районе 5% -кому нужен такой бесплатный сыр?
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