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Ощадбанк пропонує малому
бізнесу безкоштовне...

Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:53

Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне...

Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк пропонує новим клієнтам малого бізнесу безкоштовне користування POS-терміналами на період карантину.

Дивися повний текст Ощадбанк пропонує малому бізнесу безкоштовне користування POS-терміналами.
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 15:53

Опять ложь в новости : "платить нужно только проценты от суммы операций" - это что бесплатно? какие-то 4% особенно выгодно у продавцов компьютерной техники - где наценка в районе 5% -кому нужен такой бесплатный сыр?
d_s_n
 
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