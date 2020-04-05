Програма передбачає будівництво і ремонт у 2020 році 6500 км доріг міжнародного, національного та місцевого значення
Дивися повний текст На дорогах Закарпаття триває масштабне \"Велике будівництво\" (фото).
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Додано: Сер 22 кві, 2020 16:14
На дорогах Закарпаття триває масштабне "Велике...
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Дивися повний текст На дорогах Закарпаття триває масштабне \"Велике будівництво\" (фото).
Додано: Сер 22 кві, 2020 16:14
Да уж стройка века, раз так распиарили две машины ночью на дороге типа усиленно работающие значит бабла раздерибанят на той дороге нормально,потом спишут на дождь...
Додано: Чет 23 кві, 2020 00:46
И не говорите. Ездил как то я там.
Ремонтируют две проселочные дороги на пару (десятков?) километров
- масштабная "Большая стройка"
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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