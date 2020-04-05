RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На дорогах Закарпаття
триває масштабне "Велике...

На дорогах Закарпаття триває масштабне "Велике...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 16:14

На дорогах Закарпаття триває масштабне "Велике...

Пропонуємо до обговорення:
Програма передбачає будівництво і ремонт у 2020 році 6500 км доріг міжнародного, національного та місцевого значення

Дивися повний текст На дорогах Закарпаття триває масштабне \"Велике будівництво\" (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 16:14

Да уж стройка века, раз так распиарили две машины ночью на дороге типа усиленно работающие значит бабла раздерибанят на той дороге нормально,потом спишут на дождь...
tigr-uu
 
Повідомлень: 717
З нами з: 05.02.11
Подякував: 177 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 00:46

  tigr-uu написав:Да уж стройка века, раз так распиарили две машины ночью на дороге типа усиленно работающие значит бабла раздерибанят на той дороге нормально,потом спишут на дождь...

И не говорите. Ездил как то я там.
Ремонтируют две проселочные дороги на пару (десятков?) километров https://www.google.com/maps/dir/%D0%98% ... 48.1463491
- масштабная "Большая стройка" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6324
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2974 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Велике будівництво" створить 150 тисяч робочих місць -...
R2 » Чет 09 кві, 2020 18:04
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 18:04
pogorelets
Експерти прогнозують "велике переселення народів" через...
R2 » Нед 05 кві, 2020 22:52
2 489
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 16:05
airmax78
Велике будівництво. Укравтодору дозволили взяти кредити...
R2 » Сер 01 кві, 2020 22:26
2 195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 22:30
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.