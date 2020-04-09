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Кабмін встановив плату за
скарги на тендерні закупівлі

Кабмін встановив плату за скарги на тендерні закупівлі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 16:35

Кабмін встановив плату за скарги на тендерні закупівлі

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів встановив розмір плати за подання скарги на тендерні закупівлі і їх результат.

Дивися повний текст Кабмін встановив плату за скарги на тендерні закупівлі.
R2
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Правильно, драть нужно со всех :) В будущем любое обращение куда либо обложить данью не в зависимости от результата и действия ;)
Igorten
 
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на что пойдут эти деньги?
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