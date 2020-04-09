Кабінет міністрів встановив розмір плати за подання скарги на тендерні закупівлі і їх результат.
Дивися повний текст Кабмін встановив плату за скарги на тендерні закупівлі.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 16:35
Кабмін встановив плату за скарги на тендерні закупівлі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін встановив плату за скарги на тендерні закупівлі.
Додано: Сер 22 кві, 2020 16:35
Правильно, драть нужно со всех :) В будущем любое обращение куда либо обложить данью не в зависимости от результата и действия ;)
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