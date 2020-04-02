В Україні під час онлайн-презентації презентували ID-картку та закордонний біометричний паспорт у додатку "Дія".
Дивися повний текст В Україні презентували ID-картку та закордонний біометричний паспорт у додатку \"Дія\".
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Додано: Сер 22 кві, 2020 16:40
В Україні презентували ID-картку та закордонний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні презентували ID-картку та закордонний біометричний паспорт у додатку \"Дія\".
Додано: Сер 22 кві, 2020 16:41
Я очень рад. Как всегда владельцы Украинских паспортов до энного года сосут лапу :)
Додано: Сер 22 кві, 2020 17:00
Додано: Сер 22 кві, 2020 18:08
А как на счет онлайн оформления паспорта ребенка?
Сколько уже говорили об отмене регистрации места жительства - а фигвам...
Не отменяете, так давайте справки онлайн хотя бы. В этом же нет ничего сложного.
Додано: Сер 22 кві, 2020 20:07
Цікаво що скористалося 2,3 мільони, а побачили свої документи тільки 0,7 мільйона і що далі, а населення яке могло б скористатися і побачити більше 30 мільйонів.
Додано: Сер 22 кві, 2020 21:13
Изначальная регистрация с самой первой открываемой в приложении страницы всё равно происходит либо через monobank, либо через Bank-ID. Т
есть, если у меня нет карты какого-либо банка из предоставленного перечня (или нет никакой, вообще), то наличие ID-CARD, и даже вкупе с биометрическим заграничным, мне ничего не дают, по факту ((
Додано: Сер 22 кві, 2020 21:25
А это приложение "Дія" за пределами Украины вообще имеет какую-то силу?
Если нет - зачем в него добавлять загранпаспорт?
Додано: Чет 23 кві, 2020 00:14
Сказано же: "если у вас уже есть ID-карточка и биометрический загранпаспорт, все что нужно, просто скачать приложение “Дия” и зарегистрироваться в нем". Нет загранпаспорта - и данные внутреннего тоже ввести нельзя. Одному паспорту в приложении будет скучно.
Додано: Чет 23 кві, 2020 00:35
Имеет. Примерно такую же как и селфи на фоне башни в Пизе
Зачем в него добавлять загранпаспорт? Так вы сами и не добавите, если он в их базу уже не добавлен. Ну так, просто шоб был там.
По реализации эта программа пока ерундень полная, еле охватывает 20% населения и то потенциально.
Ведь если вспомнить, сколько у нас еще мест с интернет покрытием "только 2G",то все еще печальнее.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Додано: Чет 23 кві, 2020 08:03
хрень полная и не рабочая. У меня ни паспорт не подтянуло ни права (говорит нет фото, меняйте все). Пусть армия бабушек в паспортном столе сканируют фотографии и старые паспорта руцями заводят. Буду еще за новым паспортом бегать. Нервы, время, деньги тратить чтобы эта фигня появиась в приложении. Кстати, админ-услуг онлайн в этой приложении - 0
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