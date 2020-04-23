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Торік в Україні на очищення
річок витратили понад 17 млн грн

Торік в Україні на очищення річок витратили понад 17 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 16:41

Торік в Україні на очищення річок витратили понад 17 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році в Україні було виконано робіт з поліпшення технічного стану, благоустрою водойм та розчищення русел річок на суму 17,2 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 16:41

0.6 км - ничтожное малое количество.
aleksey_antonyuk
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