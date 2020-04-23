Додано: Чет 23 кві, 2020 11:13

Конечно, каждый из нас хотел бы не брать кредиты, но что, если нужны деньги на неотложные нужды? А у знакомых и родственников одолжить нет возможности (либо просто нет желания). Остаются МФО, ломбарды, банки. Если понадобилась крупная сумма денег (на покупку жилья, автомобиля или для бизнеса) - лучше обратиться в банк! МФО же - это микрофинансовые организации, которые готовы предлагать небольшие суммы на небольшие сроки. И, соответственно, они хотят больший процент, чем в банках.Мы этого и не скрываем. Наоборот, всегда указываем на условия!Более того,специально создавали и постоянно обновляем, чтобы каждый мог сравнить и качество обслуживания в компаниях, которые выдают кредиты на карту. В Рейтинге сравниваем 61 компанию и определяем, у кого процесс организован лучше, чем у других. И все именно для того, чтобы в итоге у вас было меньше сложностей с МФО.С ув.