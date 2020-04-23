Мікрофінансові організації починають повертатися "з карантину".
Дивися повний текст МФО повертаються \"з карантину\": хто вже пропонує швидкі позики.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 кві, 2020 17:43
МФО повертаються "з карантину": хто вже пропонує швидкі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МФО повертаються \"з карантину\": хто вже пропонує швидкі позики.
Додано: Сер 22 кві, 2020 17:43
Люди некогда не оброщайтесь к етим мошеникам,ето обман!!!!кидалово на большые деньги
Додано: Сер 22 кві, 2020 19:51
Ага.А потом проценты заоблачные плати.Уже проходили это.Не дай Бог брать у них займ.Это бездонная яма
Додано: Сер 22 кві, 2020 22:33
Шлите их н... Й, если не сможете отдать вовремя, будет вынос мозга вам, вашим родственникам и на работу будут звонить скоты!!!
Додано: Чет 23 кві, 2020 06:08
Почему "авторы" этих заказных статей никогда не указывают своё имя? :)))
Наверно, стыдно. :)))
Додано: Чет 23 кві, 2020 09:40
Не вздумайте брать деньги у этих мразей!!! Проценты башенные, не дай Бог не отдадите вовремя, по причине какой либо, они обзвонят всех ваших соседей, родственников, детей.Будут делать на вас коллажи сексуального характера, рассылать их по всем соцсетям и расклеивать у вас в парадных! Угрожать любыми путями,что они будут насиловать ваших детей, матерей и т.д.Из за этих тварей уже куча суицидов!!! МФО, это Зло!
Додано: Чет 23 кві, 2020 11:13
Уважаемые читатели!
Конечно, каждый из нас хотел бы не брать кредиты, но что, если нужны деньги на неотложные нужды? А у знакомых и родственников одолжить нет возможности (либо просто нет желания). Остаются МФО, ломбарды, банки. Если понадобилась крупная сумма денег (на покупку жилья, автомобиля или для бизнеса) - лучше обратиться в банк! МФО же - это микрофинансовые организации, которые готовы предлагать небольшие суммы на небольшие сроки. И, соответственно, они хотят больший процент, чем в банках.
Мы этого и не скрываем. Наоборот, всегда указываем на условия!
Более того, Рейтинг МФО специально создавали и постоянно обновляем, чтобы каждый мог сравнить и качество обслуживания в компаниях, которые выдают кредиты на карту. В Рейтинге сравниваем 61 компанию и определяем, у кого процесс организован лучше, чем у других. И все именно для того, чтобы в итоге у вас было меньше сложностей с МФО.
Всегда выбирайте внимательно и взвешенно. Лучше сравните всю информацию - и только потом берите кредит!
С ув.
|