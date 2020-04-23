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МФО повертаються "з карантину":
хто вже пропонує швидкі...

МФО повертаються "з карантину": хто вже пропонує швидкі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:18

Re: МФО повертаються

Реклама на сайте проплачена, так что не стоит беспокоится эти "кровосиси"© будут еще долго разводить клиентов на бешенные проценты в тысячи годовых.
Ждем когда наши можновладци в очередной раз не скопируют северного соседа, где из-за бесконечных разборок с МФО вынуждены были принять закон ограничивающий максимальный размер выплат по долгу в 300% от начальной суммы, хотя и это овердохрена, но все же как-то притормозит размах деятельности лохотронов.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:04

понятно что это всё кидалово, но банки сейчас ничего вам не дадут во время карантина. И если не дай бог заболеете коронавирусом (ещё и тяжелый случай какой-нибудь), то придётся у этих мошенников брать.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 17:19

Своїми дзвінками неодноразово доводили людей до самовбивства. Так що я б не вівся на тих тварюк. І посадив би навпаки поголовно в першу чергу так званих працівників відморозків яких навчили так доводити людей. Не розумію як ще влада не додумалася вигнати цих всих покидьків? Це не МФО а механізм обкрадання громадян України. Вони звичайні шахраї.
viruskiler
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 17:54

Re: МФО повертаються

  maksymzp88 написав:но банки сейчас ничего вам не дадут во время карантина

Дадут. Требования может и стали чуть жестче, но адекватным клиентам с постоянным доходом дадут с удовольствием
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:12

Не дай Бог скористатися "вигідними умовами" !!! Шалена переплата + ваші персональні дані зовсім не захищені!!!! На вас спокійно можуть повісити позику, яку ви не оформлювали і розбиратися ніхто не буде!

100500 разів подумайте!!! Всі ці організації справжні розбійники!!!
pushinka8607
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:57

Re: МФО повертаються

Мне вот интересно, неужели при выдаче кредита не говорят, что ставка 2% в день?

Ну, нет сегодня денег на хлеб. Что заставляет думать, что завтра появятся деньги и себе на хлеб и на хлеб работникам мфо?

Мфо - безусловно ловушка на лоха. Но, зачем в неё добровольно прыгать?
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