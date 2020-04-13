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Прем'єр анонсував введення е-контролю самоізоляції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 кві, 2020 18:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на засіданні уряду в середу, 22 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Дивися повний текст Прем'єр анонсував введення е-контролю самоізоляції
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R2
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Додано: Сер 22 кві, 2020 18:19
А потом чипы вмонтируют и сделают с народа стадо.
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civ
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Додано: Сер 22 кві, 2020 18:30
civ написав:
А потом чипы вмонтируют и сделают с народа стадо.
Все сугубо добровольно: не хочет человек через Дію -- можно оставаться "на обсервації".
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_hunter
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Додано: Сер 22 кві, 2020 18:55
що з автобусом на кордоні?
300метрів за (30×20) 600 - (30×50) 1500 zł.
Кому гроші пан Володимир Олександрович!
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eured108
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Додано: Чет 23 кві, 2020 09:41
eured108 написав:
що з автобусом на кордоні?
300метрів за (30×20) 600 - (30×50) 1500 zł.
Кому гроші пан Володимир Олександрович!
С автобусом все в порядке: ходит как и раньше.
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_hunter
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Додано: Чет 23 кві, 2020 09:45
_hunter написав: eured108 написав:
що з автобусом на кордоні?
300метрів за (30×20) 600 - (30×50) 1500 zł.
Кому гроші пан Володимир Олександрович!
С автобусом все в порядке: ходит как и раньше.
А что за автобус?
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vetka
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