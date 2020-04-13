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Прем'єр анонсував введення
е-контролю самоізоляції

Прем'єр анонсував введення е-контролю самоізоляції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:19

Прем'єр анонсував введення е-контролю самоізоляції

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на засіданні уряду в середу, 22 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дивися повний текст Прем'єр анонсував введення е-контролю самоізоляції.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:19

А потом чипы вмонтируют и сделают с народа стадо.
civ
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:30

  civ написав:А потом чипы вмонтируют и сделают с народа стадо.

Все сугубо добровольно: не хочет человек через Дію -- можно оставаться "на обсервації".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:55

що з автобусом на кордоні?
300метрів за (30×20) 600 - (30×50) 1500 zł.
Кому гроші пан Володимир Олександрович!
eured108
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:41

  eured108 написав:що з автобусом на кордоні?
300метрів за (30×20) 600 - (30×50) 1500 zł.
Кому гроші пан Володимир Олександрович!

С автобусом все в порядке: ходит как и раньше.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:45

  _hunter написав:
  eured108 написав:що з автобусом на кордоні?
300метрів за (30×20) 600 - (30×50) 1500 zł.
Кому гроші пан Володимир Олександрович!

С автобусом все в порядке: ходит как и раньше.

А что за автобус?
vetka
 
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