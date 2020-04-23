Про це сказано на сайті Президента.
Дивися повний текст Безпрецедентна допомога: ЄС вирішили надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 19:03
Безпрецедентна допомога: ЄС вирішили надати Україні 1,2...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безпрецедентна допомога: ЄС вирішили надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу.
Додано: Сер 22 кві, 2020 20:47
По тексту статьи
Другими словами беспрецедентная помощь - такой же кредит, как и остальные для получения которого так же, как и сейчас, нужно будет выполнить определенные условия, причем сейчас будет выделана только частьт кредита - а остальное то ли через полгода, то ли через год. Может быть.
Додано: Сер 22 кві, 2020 23:47
Все именно так и есть
Перефразируя одного известного персонажа "оцените всю красоту брехни".
В оригинальном сообщении наших властей на сайте ОП ни слова, ни полслова о том что это кредит под проценты.
А вот представители ЕК этого не скрывают:
Наш пакет поддержки для соседей, справляющихся с воздействием #coronavirus, предоставит 3 миллиарда евро в виде займов для 10 стран на выгодных условиях, с более коротким сроком кредитования и двумя частями.
Our support package for neighbours coping with #coronavirus impact will provide €3 billion in loans to 10 countries, with favourable terms, a shorter loan period and in two instalments.
Беспрецедентная помощь Украине. В кредит под проценты, когда в той же ФРГ деньги у них лежат под 0%.
Почему бы на "папуасах" еще немного гарантированно не заработать.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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