PasserBy написав: R2 написав: Безпрецедентна допомога: ЄС вирішили надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу Безпрецедентна допомога: ЄС вирішили надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу





Другими словами беспрецедентная помощь - такой же кредит, как и остальные для получения которого так же, как и сейчас, нужно будет выполнить определенные условия, причем сейчас будет выделана только частьт кредита - а остальное то ли через полгода, то ли через год. Может быть. Другими словами беспрецедентная помощь - такой же кредит, как и остальные для получения которого так же, как и сейчас, нужно будет выполнить определенные условия, причем сейчас будет выделана только частьт кредита - а остальное то ли через полгода, то ли через год. Может быть.

в виде займов

кредитования

Перефразируя одного известного персонажа "оцените всю красоту брехни".В оригинальном сообщении наших властей на сайте ОП ни слова, ни полслова о том что этоА вот представители ЕК этого не скрывают:Наш пакет поддержки для соседей, справляющихся с воздействием #coronavirus, предоставит 3 миллиарда евродля 10 стран на выгодных условиях, с более коротким срокоми двумя частями.Our support package for neighbours coping with #coronavirus impact will provide €3 billionto 10 countries, with favourable terms, a shorterperiod and in two instalments.БеспрецедентнаяУкраине. В кредит под проценты, когда в той же ФРГ деньги у них лежат под 0%.Почему бы на "папуасах" еще немного гарантированно не заработать.