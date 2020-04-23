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Безпрецедентна допомога: ЄС
вирішили надати Україні 1,2...

Безпрецедентна допомога: ЄС вирішили надати Україні 1,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 19:03

Безпрецедентна допомога: ЄС вирішили надати Україні 1,2...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано на сайті Президента.

Дивися повний текст Безпрецедентна допомога: ЄС вирішили надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 19:03

Дьявол кроется в деталях.
Транши....
Посмотрим на итог)))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 20:47

  R2 написав:Безпрецедентна допомога: ЄС вирішили надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу


По тексту статьи

перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020-го чи першій половині 2021 року. Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду.


Другими словами беспрецедентная помощь - такой же кредит, как и остальные для получения которого так же, как и сейчас, нужно будет выполнить определенные условия, причем сейчас будет выделана только частьт кредита - а остальное то ли через полгода, то ли через год. Может быть.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 23:47

  PasserBy написав:
  R2 написав:Безпрецедентна допомога: ЄС вирішили надати Україні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу



Другими словами беспрецедентная помощь - такой же кредит, как и остальные для получения которого так же, как и сейчас, нужно будет выполнить определенные условия, причем сейчас будет выделана только частьт кредита - а остальное то ли через полгода, то ли через год. Может быть.


Все именно так и есть :evil:
Перефразируя одного известного персонажа "оцените всю красоту брехни".
В оригинальном сообщении наших властей на сайте ОП ни слова, ни полслова о том что это кредит под проценты.
А вот представители ЕК этого не скрывают:
Наш пакет поддержки для соседей, справляющихся с воздействием #coronavirus, предоставит 3 миллиарда евро в виде займов для 10 стран на выгодных условиях, с более коротким сроком кредитования и двумя частями.
Our support package for neighbours coping with #coronavirus impact will provide €3 billion in loans to 10 countries, with favourable terms, a shorter loan period and in two instalments.
https://twitter.com/VDombrovskis/status ... 16/photo/1

Беспрецедентная помощь Украине. В кредит под проценты, когда в той же ФРГ деньги у них лежат под 0%.

Почему бы на "папуасах" еще немного гарантированно не заработать.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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