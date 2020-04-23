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Зеленський планує створити
державну авіакомпанію-перевізника

Зеленський планує створити державну авіакомпанію-перевізника
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 20:03

Зеленський планує створити державну авіакомпанію-перевізника

Пропонуємо до обговорення:
В Україні буде створено сучасну державну авіакомпанію-перевізника.

Дивися повний текст Зеленський планує створити державну авіакомпанію-перевізника.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 20:03

Да, і директором когось по рекомендації Коломойського
А ще крутіше буде націоналізувати МАУ і заплатити з бюджету всі їх борги і потім ще Коломойському компенсацію, як у випадку з приватом
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 20:04

Так вперёд, нарешті. І приватників стимулюйте в Антонова літаки купувати, сертифіковувати йому літаки в Європі допоможіть щоб ринок розширити. Ви ж держава, а не глядач, силу і стимули застосуйте.
dmitroignatenko
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:20

А межгалактический шахматный турнир будет?
У туркиш эирланс бортов в 100 раз больше чем в МАУ.
Скорее Эрдоган станет президентом Уккраины чем Зе на что-то сподобится кроме лапши на уши.
alex77
 
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