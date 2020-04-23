В Україні буде створено сучасну державну авіакомпанію-перевізника.
Дивися повний текст Зеленський планує створити державну авіакомпанію-перевізника.
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Додано: Сер 22 кві, 2020 20:03
Зеленський планує створити державну авіакомпанію-перевізника
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський планує створити державну авіакомпанію-перевізника.
Додано: Сер 22 кві, 2020 20:03
Да, і директором когось по рекомендації Коломойського
А ще крутіше буде націоналізувати МАУ і заплатити з бюджету всі їх борги і потім ще Коломойському компенсацію, як у випадку з приватом
Додано: Сер 22 кві, 2020 20:04
Так вперёд, нарешті. І приватників стимулюйте в Антонова літаки купувати, сертифіковувати йому літаки в Європі допоможіть щоб ринок розширити. Ви ж держава, а не глядач, силу і стимули застосуйте.
Додано: Чет 23 кві, 2020 12:20
А межгалактический шахматный турнир будет?
У туркиш эирланс бортов в 100 раз больше чем в МАУ.
Скорее Эрдоган станет президентом Уккраины чем Зе на что-то сподобится кроме лапши на уши.
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