За підсумками першого року президентства Володимира Зеленського добробут українців підвищився.
Дивися повний текст Зарплата зросла, бензин подешевшав: у ЗеКоманді похвалилися здобутками за рік (інфографіка).
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Додано: Сер 22 кві, 2020 20:33
Зарплата зросла, бензин подешевшав: у ЗеКоманді...
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Дивися повний текст Зарплата зросла, бензин подешевшав: у ЗеКоманді похвалилися здобутками за рік (інфографіка).
Додано: Сер 22 кві, 2020 20:33
Золото в закромах само размножается, а зачем тогда плакать за кредитом мвф?
Додано: Сер 22 кві, 2020 23:17
вот трепло, минимальная зарплата была заложена еще до тебя, а про стоимость бензина я вообше молчу - ты тут-то каким боком??? вчера цену за бочку тоже ты уронил? и да, "в процессе" - это именно НЕ выполнено. клоун
Додано: Чет 23 кві, 2020 09:37
Итак разберемся, что в действительности правда:
1. Мировая цена на газ упала до 70$ зф 1000 кубов, а у нас 45,5% до аж 185$ (!) сравните разницу;
2. Инфляция упала - пустое слово для всего населения, а вот цены пошли вверх;
3. ВВП увеличился .. - серьезно ? А население в карманах не ощутило;
4. может они и выросли - а мы каким боком к этому?;
5. Зарплата у нас растет только на законодательном уровне - приказали всем жить лучше, в смысле поднять зарплату, а что бизнес от этого лучше стал жить или больше зарабатывать, или государство чем помогло(?) - так нет все по-прежнему - беззаконие.
6. Топливо подешевело - это да, а ваша заслуга то какая? Мировая цена упала в 2 раза, а у нас аж на 16-29% вместо 50-75%!
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