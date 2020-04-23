Зарплата зросла, бензин подешевшав: у ЗеКоманді...

Додано: Чет 23 кві, 2020 09:37

Итак разберемся, что в действительности правда:

1. Мировая цена на газ упала до 70$ зф 1000 кубов, а у нас 45,5% до аж 185$ (!) сравните разницу;

2. Инфляция упала - пустое слово для всего населения, а вот цены пошли вверх;

3. ВВП увеличился .. - серьезно ? А население в карманах не ощутило;

4. может они и выросли - а мы каким боком к этому?;

5. Зарплата у нас растет только на законодательном уровне - приказали всем жить лучше, в смысле поднять зарплату, а что бизнес от этого лучше стал жить или больше зарабатывать, или государство чем помогло(?) - так нет все по-прежнему - беззаконие.

6. Топливо подешевело - это да, а ваша заслуга то какая? Мировая цена упала в 2 раза, а у нас аж на 16-29% вместо 50-75%!