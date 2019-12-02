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Націнку на маски в аптеках Києва
знизять до 1 гривні - АМКУ

Націнку на маски в аптеках Києва знизять до 1 гривні - АМКУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 00:02

Націнку на маски в аптеках Києва знизять до 1 гривні - АМКУ

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші мережі київських аптек зобов'язалися знизити торгову націнку на медичні маски.

Дивися повний текст Націнку на маски в аптеках Києва знизять до 1 гривні - АМКУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 00:02

Это самое...

Х -хронология.
Виталя, мы ж вроде не рыбы без памяти... :roll:

17.03.2020
«Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки коммунального предприятия «Фармация», — подчеркнул Кличко.

22.04.2020
Коммунальное предприятие “Фармация” (154 аптеки в столице) снизила свою наценку до 4% (56 копеек).


Выходит что цена маски там по 14 гривень.

Я конечно дико извиняюсь, но неплохо бы мэру показать почем закупались эти маски за бюджетные средства. Не?

Почему то мне так кажется, что там далеко не 14 грн.-4%.

Ну и чтоб два раза не вставать, для слепоглухонемого антимонопольного комитета, который месяц проверяет что то где то там и не может найти...

Вот один из тендеров по чем реально закупались маски для больниц.

02 грудня 2019
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-22-001336-c

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
5000 шт
Маска медична тьохшарова
Переможець 2 514,50 UAH з ПДВ

50 коп. - штука.

Все что в опте выше, называется простым и всем знакомым словом: спекуляция.

Трамп назвал борьбу с эпидемией - войной.
А во время войны спекулянтов и мародеров к стенке без разговоров всегда ставили.
К стенке не надо, но на расчистку, как они говорили, чернобыльских тлеющих"пеньков" я бы таких чиновников и барыг отправлял без сожаления :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 07:34

Почему только в Киеве? в других городах маски минимум по 20 грн.

Или в АМКУ теперь только по Киеву работают? Тогда надо переименовывать в АМКК
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:20

в франківську в аптеках вже по 13
vtllvtll_vg
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