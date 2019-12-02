Найбільші мережі київських аптек зобов'язалися знизити торгову націнку на медичні маски.
Дивися повний текст Націнку на маски в аптеках Києва знизять до 1 гривні - АМКУ.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 00:02
Націнку на маски в аптеках Києва знизять до 1 гривні - АМКУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Націнку на маски в аптеках Києва знизять до 1 гривні - АМКУ.
Додано: Чет 23 кві, 2020 00:02
Это самое...
Х -хронология.
Виталя, мы ж вроде не рыбы без памяти...
17.03.2020
«Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки коммунального предприятия «Фармация», — подчеркнул Кличко.
22.04.2020
Коммунальное предприятие “Фармация” (154 аптеки в столице) снизила свою наценку до 4% (56 копеек).
Выходит что цена маски там по 14 гривень.
Я конечно дико извиняюсь, но неплохо бы мэру показать почем закупались эти маски за бюджетные средства. Не?
Почему то мне так кажется, что там далеко не 14 грн.-4%.
Ну и чтоб два раза не вставать, для слепоглухонемого антимонопольного комитета, который месяц проверяет что то где то там и не может найти...
Вот один из тендеров по чем реально закупались маски для больниц.
02 грудня 2019
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
5000 шт
Маска медична тьохшарова
Переможець 2 514,50 UAH з ПДВ
50 коп. - штука.
Все что в опте выше, называется простым и всем знакомым словом: спекуляция.
Трамп назвал борьбу с эпидемией - войной.
А во время войны спекулянтов и мародеров к стенке без разговоров всегда ставили.
К стенке не надо, но на расчистку, как они говорили, чернобыльских тлеющих"пеньков" я бы таких чиновников и барыг отправлял без сожаления
Додано: Чет 23 кві, 2020 07:34
Почему только в Киеве? в других городах маски минимум по 20 грн.
Или в АМКУ теперь только по Киеву работают? Тогда надо переименовывать в АМКК
Додано: П'ят 24 кві, 2020 05:02
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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