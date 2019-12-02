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Націнку на маски в аптеках Києва
знизять до 1 гривні - АМКУ

Націнку на маски в аптеках Києва знизять до 1 гривні - АМКУ
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 00:02

Націнку на маски в аптеках Києва знизять до 1 гривні - АМКУ

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші мережі київських аптек зобов'язалися знизити торгову націнку на медичні маски.

Дивися повний текст Націнку на маски в аптеках Києва знизять до 1 гривні - АМКУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 00:02

Это самое...

Х -хронология.
Виталя, мы ж вроде не рыбы без памяти... :roll:

17.03.2020
«Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки коммунального предприятия «Фармация», — подчеркнул Кличко.

22.04.2020
Коммунальное предприятие “Фармация” (154 аптеки в столице) снизила свою наценку до 4% (56 копеек).


Выходит что цена маски там по 14 гривень.

Я конечно дико извиняюсь, но неплохо бы мэру показать почем закупались эти маски за бюджетные средства. Не?

Почему то мне так кажется, что там далеко не 14 грн.-4%.

Ну и чтоб два раза не вставать, для слепоглухонемого антимонопольного комитета, который месяц проверяет что то где то там и не может найти...

Вот один из тендеров по чем реально закупались маски для больниц.

02 грудня 2019
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-22-001336-c

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
5000 шт
Маска медична тьохшарова
Переможець 2 514,50 UAH з ПДВ

50 коп. - штука.

Все что в опте выше, называется простым и всем знакомым словом: спекуляция.

Трамп назвал борьбу с эпидемией - войной.
А во время войны спекулянтов и мародеров к стенке без разговоров всегда ставили.
К стенке не надо, но на расчистку, как они говорили, чернобыльских тлеющих"пеньков" я бы таких чиновников и барыг отправлял без сожаления :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 07:34

Почему только в Киеве? в других городах маски минимум по 20 грн.

Или в АМКУ теперь только по Киеву работают? Тогда надо переименовывать в АМКК
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:20

в франківську в аптеках вже по 13
vtllvtll_vg
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 05:02

  vtllvtll_vg написав:в франківську в аптеках вже по 13

Ага. Ну всего то + 2700%
Без лоха... 8)
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 09:33

  EKO написав:Это самое...

Х -хронология.
Виталя, мы ж вроде не рыбы без памяти... :roll:

17.03.2020
«Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки коммунального предприятия «Фармация», — подчеркнул Кличко.

22.04.2020
Коммунальное предприятие “Фармация” (154 аптеки в столице) снизила свою наценку до 4% (56 копеек).


Выходит что цена маски там по 14 гривень.

Я конечно дико извиняюсь, но неплохо бы мэру показать почем закупались эти маски за бюджетные средства. Не?

Почему то мне так кажется, что там далеко не 14 грн.-4%.

Ну и чтоб два раза не вставать, для слепоглухонемого антимонопольного комитета, который месяц проверяет что то где то там и не может найти...

Вот один из тендеров по чем реально закупались маски для больниц.

02 грудня 2019
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-22-001336-c

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
5000 шт
Маска медична тьохшарова
Переможець 2 514,50 UAH з ПДВ

50 коп. - штука.

Все что в опте выше, называется простым и всем знакомым словом: спекуляция.

Трамп назвал борьбу с эпидемией - войной.
А во время войны спекулянтов и мародеров к стенке без разговоров всегда ставили.
К стенке не надо, но на расчистку, как они говорили, чернобыльских тлеющих"пеньков" я бы таких чиновников и барыг отправлял без сожаления :evil:


Объясняю по пунктам:
Этот кусок
«Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки коммунального предприятия «Фармация», — подчеркнул Кличко.

значит, чсо сначала маски идут медикам (и прочая "первая необходимость) -- остатки в «Фармация». Если остатков нет... -- продолжать нужно?

Чуть поменьше пафоса.
Ну и чтоб два раза не вставать, для слепоглухонемого антимонопольного комитета, который месяц проверяет что то где то там и не может найти...

Вот один из тендеров по чем реально закупались маски для больниц.

02 грудня 2019
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-22-001336-c

В декабре 19го маски нафиг никому не нужны были -- отсюда и цена.
Такой же тендер (с такой же ценой) за январь, а лучше февраль 20го найти получится? :wink:

А во время войны спекулянтов и мародеров к стенке без разговоров всегда ставили.
К стенке не надо, но на расчистку, как они говорили, чернобыльских тлеющих"пеньков" я бы таких чиновников и барыг отправлял без сожаления

Одна "бяда" -- до "спекулянтов" не добраться -- все за границей, сволочи. А у нас маски не производят в промышленных масштабах.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:58

_hunter
Если ПАН не понимает разницу между себестоимостью производства и спекуляцией, то это проблема этого конкретного ПАНА.

И маски и респираторы производят в промышленных масштабах.
БУК http://buk.com.ua/o-kompanii/

Хотите январь-февраль? ОК. МАРТ 2020
7-го марта 2020 года
В Испанию уехали 100 тысяч респираторов БУК по 7 тысяч 500 долларов.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Один респиратор 7,5 ам. центов. Это меньше 2 гривен.

Да, эта цена была в разы занижена с целью уклонения от налогов. Раза так в 2-3.
Но, несмотря на то, что по 2 грн респираторы в марте 2020 не продавались (на той же розетке в феврале 2020 они стоили в розницу 40 грн, а в сентябре 2019 года на тендерах у производителя стоили по 3,99 гривни https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019- ... rting/html , у таможни с налоговой вопросов к цене 1,95 грн - не возникло.
Нефедов и таможня - тут, верланов и налоговая - тут, Баканов и СБУ -тут. Спросить есть с кого. Было бы желание.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:48

  EKO написав:_hunter
Если ПАН не понимает разницу между себестоимостью производства и спекуляцией, то это проблема этого конкретного ПАНА.

И маски и респираторы производят в промышленных масштабах.
БУК http://buk.com.ua/o-kompanii/

Хотите январь-февраль? ОК. МАРТ 2020
7-го марта 2020 года
В Испанию уехали 100 тысяч респираторов БУК по 7 тысяч 500 долларов.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Один респиратор 7,5 ам. центов. Это меньше 2 гривен.

Да, эта цена была в разы занижена с целью уклонения от налогов. Раза так в 2-3.
Но, несмотря на то, что по 2 грн респираторы в марте 2020 не продавались (на той же розетке в феврале 2020 они стоили в розницу 40 грн, а в сентябре 2019 года на тендерах у производителя стоили по 3,99 гривни https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019- ... rting/html , у таможни с налоговой вопросов к цене 1,95 грн - не возникло.
Нефедов и таможня - тут, верланов и налоговая - тут, Баканов и СБУ -тут. Спросить есть с кого. Было бы желание.

Прекрасно понимаю. Но если поставщик _за рубежом_ -- местным контролирующим органам абсолютно всеравно должно быть -- спекулирует он или нет: сделать они всеравно ничего не могут.

Наличие сайта-визитки никоим образом не говорит о возможностях промышленного производства... Как мне купить 100000 масок?

>>> Да, эта цена была в разы занижена с целью уклонения от налогов.
OK

>>> а в сентябре 2019 года на тендерах у производителя стоили по [b]3,99 гривни
Как я уже говорил -- в сентябре они нафиг никому не нужны были.
А данные за январь-февраль где?
_hunter
 
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