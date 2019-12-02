Націнку на маски в аптеках Києва знизять до 1 гривні - АМКУ
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Х -хронология. Виталя, мы ж вроде не рыбы без памяти...
17.03.2020 «Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки коммунального предприятия «Фармация», — подчеркнул Кличко.
22.04.2020 Коммунальное предприятие “Фармация” (154 аптеки в столице) снизила свою наценку до 4% (56 копеек).
Выходит что цена маски там по 14 гривень.
Я конечно дико извиняюсь, но неплохо бы мэру показать почем закупались эти маски за бюджетные средства. Не?
Почему то мне так кажется, что там далеко не 14 грн.-4%.
Ну и чтоб два раза не вставать, для слепоглухонемого антимонопольного комитета, который месяц проверяет что то где то там и не может найти...
Вот один из тендеров по чем реально закупались маски для больниц.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі 5000 шт Маска медична тьохшарова Переможець 2 514,50 UAH з ПДВ
50 коп. - штука.
Все что в опте выше, называется простым и всем знакомым словом: спекуляция.
Трамп назвал борьбу с эпидемией - войной. А во время войны спекулянтов и мародеров к стенке без разговоров всегда ставили. К стенке не надо, но на расчистку, как они говорили, чернобыльских тлеющих"пеньков" я бы таких чиновников и барыг отправлял без сожаления
Х -хронология. Виталя, мы ж вроде не рыбы без памяти...
17.03.2020 «Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки коммунального предприятия «Фармация», — подчеркнул Кличко.
22.04.2020 Коммунальное предприятие “Фармация” (154 аптеки в столице) снизила свою наценку до 4% (56 копеек).
Выходит что цена маски там по 14 гривень.
Я конечно дико извиняюсь, но неплохо бы мэру показать почем закупались эти маски за бюджетные средства. Не?
Почему то мне так кажется, что там далеко не 14 грн.-4%.
Ну и чтоб два раза не вставать, для слепоглухонемого антимонопольного комитета, который месяц проверяет что то где то там и не может найти...
Вот один из тендеров по чем реально закупались маски для больниц.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі 5000 шт Маска медична тьохшарова Переможець 2 514,50 UAH з ПДВ
50 коп. - штука.
Все что в опте выше, называется простым и всем знакомым словом: спекуляция.
Трамп назвал борьбу с эпидемией - войной. А во время войны спекулянтов и мародеров к стенке без разговоров всегда ставили. К стенке не надо, но на расчистку, как они говорили, чернобыльских тлеющих"пеньков" я бы таких чиновников и барыг отправлял без сожаления
Объясняю по пунктам: Этот кусок
«Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки коммунального предприятия «Фармация», — подчеркнул Кличко.
значит, чсо сначала маски идут медикам (и прочая "первая необходимость) -- остатки в «Фармация». Если остатков нет... -- продолжать нужно?
Чуть поменьше пафоса.
Ну и чтоб два раза не вставать, для слепоглухонемого антимонопольного комитета, который месяц проверяет что то где то там и не может найти...
Вот один из тендеров по чем реально закупались маски для больниц.
В декабре 19го маски нафиг никому не нужны были -- отсюда и цена. Такой же тендер (с такой же ценой) за январь, а лучше февраль 20го найти получится?
А во время войны спекулянтов и мародеров к стенке без разговоров всегда ставили. К стенке не надо, но на расчистку, как они говорили, чернобыльских тлеющих"пеньков" я бы таких чиновников и барыг отправлял без сожаления
Одна "бяда" -- до "спекулянтов" не добраться -- все за границей, сволочи. А у нас маски не производят в промышленных масштабах.
Да, эта цена была в разы занижена с целью уклонения от налогов. Раза так в 2-3. Но, несмотря на то, что по 2 грн респираторы в марте 2020 не продавались (на той же розетке в феврале 2020 они стоили в розницу 40 грн, а в сентябре 2019 года на тендерах у производителя стоили по 3,99 гривниhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019- ... rting/html , у таможни с налоговой вопросов к цене 1,95 грн - не возникло. Нефедов и таможня - тут, верланов и налоговая - тут, Баканов и СБУ -тут. Спросить есть с кого. Было бы желание.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Да, эта цена была в разы занижена с целью уклонения от налогов. Раза так в 2-3. Но, несмотря на то, что по 2 грн респираторы в марте 2020 не продавались (на той же розетке в феврале 2020 они стоили в розницу 40 грн, а в сентябре 2019 года на тендерах у производителя стоили по 3,99 гривниhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019- ... rting/html , у таможни с налоговой вопросов к цене 1,95 грн - не возникло. Нефедов и таможня - тут, верланов и налоговая - тут, Баканов и СБУ -тут. Спросить есть с кого. Было бы желание.
Прекрасно понимаю. Но если поставщик _за рубежом_ -- местным контролирующим органам абсолютно всеравно должно быть -- спекулирует он или нет: сделать они всеравно ничего не могут.
Наличие сайта-визитки никоим образом не говорит о возможностях промышленного производства... Как мне купить 100000 масок?
>>> Да, эта цена была в разы занижена с целью уклонения от налогов. OK
>>> а в сентябре 2019 года на тендерах у производителя стоили по [b]3,99 гривни Как я уже говорил -- в сентябре они нафиг никому не нужны были. А данные за январь-февраль где?