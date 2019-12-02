Націнку на маски в аптеках Києва знизять до 1 гривні - АМКУ

Додано: Чет 23 кві, 2020 00:02

из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок.

в аптеки коммунального предприятия «Фармация»

50 коп. - штука.

Это самое...-хронология.Виталя, мы ж вроде не рыбы без памяти....2020«КиевВ первую очередь они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта,, — подчеркнул Кличко..2020Коммунальное предприятие “Фармация” (154 аптеки в столице) снизила свою наценку до 4% (56 копеек).Выходит что цена маски там по 14 гривень.Я конечно дико извиняюсь, но неплохо бы мэру показать почем закупались эти маски за бюджетные средства. Не?Почему то мне так кажется, что там далеко не 14 грн.-4%.Ну и чтоб два раза не вставать, для слепоглухонемого антимонопольного комитета, который месяц проверяет что то где то там и не может найти...Вот один из тендеров по чем реально закупались маски для больниц.02 грудня 2019Опис окремої частини або частин предмета закупівлі5000 штМаска медична тьохшароваПереможець 2 514,50 UAH з ПДВВсе что в опте выше, называется простым и всем знакомым словом: спекуляция.Трамп назвал борьбу с эпидемией - войной.А во время войны спекулянтов и мародеров к стенке без разговоров всегда ставили.К стенке не надо, но на расчистку, как они говорили, чернобыльских тлеющих"пеньков" я бы таких чиновников и барыг отправлял без сожаления