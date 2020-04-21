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Соцстрах назвав суму страхових виплат з початку року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 кві, 2020 09:04
Пропонуємо до обговорення:
З початку поточного року Фонд соціального страхування (ФСС) України, з метою забезпечення соціального захисту, компенсації втраченого заробітку, надання фінансової та медичної допомоги, профінансував виплати на загальну суму 7,435 млрд грн.
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