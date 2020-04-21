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Україна збільшила імпорт гречки майже в 7 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 кві, 2020 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державної митної служби в Facebook.
Дивися повний текст Україна збільшила імпорт гречки майже в 7 разів
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Додано: Чет 23 кві, 2020 09:54
svetoch-10 нет, специально предвидели ажиотажный спрос и досеяли миллион гектаров гречи
Кешбечные карты!
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Додано: Чет 23 кві, 2020 15:03
omb написав:svetoch-10
нет, специально предвидели ажиотажный спрос и досеяли миллион гектаров гречи
Молочку народ тоже бидонами греб?
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 15:50
p_a_l а что не так? полно нашего молока в округе
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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