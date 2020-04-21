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Україна збільшила імпорт
гречки майже в 7 разів

Україна збільшила імпорт гречки майже в 7 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:07

Україна збільшила імпорт гречки майже в 7 разів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державної митної служби в Facebook.

Дивися повний текст Україна збільшила імпорт гречки майже в 7 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:54

svetoch-10 нет, специально предвидели ажиотажный спрос и досеяли миллион гектаров гречи
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:03

  omb написав:svetoch-10 нет, специально предвидели ажиотажный спрос и досеяли миллион гектаров гречи

Молочку народ тоже бидонами греб?
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:50

p_a_l а что не так? полно нашего молока в округе
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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