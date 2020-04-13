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Кличко повідомив, коли планують
відкрити метро на Виноградар

Кличко повідомив, коли планують відкрити метро на Виноградар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:25

Кличко повідомив, коли планують відкрити метро на Виноградар

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Дивися повний текст Кличко повідомив, коли планують відкрити метро на Виноградар.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:25

Свежо питание, да ..... с трудом.....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:41

Кличко, где окружная?
Зачем нам перегруженные фуры в час пик по городу, мосты еле дышат.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:26

  Rainbow написав:Кличко, где окружная?
Зачем нам перегруженные фуры в час пик по городу, мосты еле дышат.

Пагадите :mrgreen:
Сначала на Оболонских Липках возле гольфклуба красивый мост на соседний необитаемый остров построит. И потом... Возможно... Но, после выборов.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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