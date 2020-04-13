Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли планують відкрити метро на Виноградар.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 09:25
Кличко повідомив, коли планують відкрити метро на Виноградар
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли планують відкрити метро на Виноградар.
Додано: Чет 23 кві, 2020 12:41
Кличко, где окружная?
Зачем нам перегруженные фуры в час пик по городу, мосты еле дышат.
Додано: Чет 23 кві, 2020 18:26
Пагадите
Сначала на Оболонских Липках возле гольфклуба красивый мост на соседний необитаемый остров построит. И потом... Возможно... Но, после выборов.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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