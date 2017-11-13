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Кредитні канікули запровадили
30 українських банків: що...

Кредитні канікули запровадили 30 українських банків: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:29

Кредитні канікули запровадили 30 українських банків: що...

Пропонуємо до обговорення:
Кредитні канікули повністю або частково запровадили 30 українських банків.

Дивися повний текст Кредитні канікули запровадили 30 українських банків: що потрібно знати українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:30

Фігня, як і у випадку попереднього "кроку назустріч". У мене оформлений підприємницький кредит у ПриватБанку. Я уточняв з менеджером банку, чи будуть стягуватись будь які платежі у пільговий період, ще в березні. Менеджер завіряв, що ні, але по факту стягнули і %, і пеню за невнесення щомісячного платежу.
ross_shevchenko
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 13:58

А мне банк инвестиций и сбережений предложил кредитные каникулы с внесением процента наперёд. Внёс 1500 гривен за 3 месяца и свободен.
alavrentev363
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