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Товарообіг роздрібної торгівлі
цьогоріч збільшився на 16%

Товарообіг роздрібної торгівлі цьогоріч збільшився на 16%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:33

Товарообіг роздрібної торгівлі цьогоріч збільшився на 16%

Пропонуємо до обговорення:
За січень-березень 2020 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України (юридичних осіб) збільшився на 16% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року, до 198,05 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:33

Импорт что-ли? :)
sensei
 
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