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Товарообіг роздрібної торгівлі цьогоріч збільшився на 16%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 кві, 2020 10:33
Пропонуємо до обговорення:
За січень-березень 2020 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України (юридичних осіб) збільшився на 16% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року, до 198,05 млрд грн.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 10:33
Импорт что-ли? :)
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