Нафтотранспортна система України не має технічних можливостей для надання послуг зі зберігання нафти.
Дивися повний текст У Укртранснафті відхилили пропозицію Вітренка заробляти на зберіганні нафти.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 11:05
У Укртранснафті відхилили пропозицію Вітренка заробляти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Укртранснафті відхилили пропозицію Вітренка заробляти на зберіганні нафти.
Додано: Чет 23 кві, 2020 11:35
Сподіваюсь, президент втрутиться і не дасть провтикати гроші на рівному місці.
Додано: Чет 23 кві, 2020 16:20
Самим нужно закупать, а не сдавать в аренду.Как всегда промудохают потом по 100$ будут закупать.
Додано: Чет 23 кві, 2020 17:34
Не с нашим ̶г̶о̶с̶у̶д̶а̶р̶с̶т̶в̶о̶м̶ счастьем.
Это они могут срочно собраться и хоть ночью "закон" принять, чтоб им "партнеры" кредит ̶д̶а̶л̶и̶ пообещали под их очередную программу " ̶У̶м̶ы̶к̶н̶у̶т̶ь̶ ̶У̶к̶р̶а̶ї̶н̶у̶" насрав на ее Конституцию, а когда касается принятия чего то полезного для страны, так в Украине "нет технических возможностей и вопрос не урегулирован законодательно".
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
Додано: Чет 23 кві, 2020 18:23
Газа уже накупили по заоблачной цене, сейчас он копейки стоит. Подождем когда нефть взлетит.
Додано: Чет 23 кві, 2020 19:05
нельзя "агрессивной" нефтью транспортную систему заполнять, а другой технически не получится
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:08
Re: У Укртранснафті відхилили пропозицію Вітренка заробляти.
А что вы хотите если у нас по "Зеленому тарифу" при переизбытке электроэнергии обязаны закупить все что генерирует ВИЭ по 5 грн.. не энергию АЭС по 0,56 копеек а именно самое дорогое по 5 грн /кВт.. так и тут.. зачем нам дешевая нефть .. купим по 100+ а потом влупим тарифы/цены на транспорт/бензин/нефтехимию. Фраза из кинофильма что то вспомнилась - страна непуганых идиотов...
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