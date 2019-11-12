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У Укртранснафті відхилили
пропозицію Вітренка заробляти...

У Укртранснафті відхилили пропозицію Вітренка заробляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:05

У Укртранснафті відхилили пропозицію Вітренка заробляти...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтотранспортна система України не має технічних можливостей для надання послуг зі зберігання нафти.

Дивися повний текст У Укртранснафті відхилили пропозицію Вітренка заробляти на зберіганні нафти.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:05

Бюрократия опять мешает заработать.
artem_velichko777
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:35

Сподіваюсь, президент втрутиться і не дасть провтикати гроші на рівному місці.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 16:20

Самим нужно закупать, а не сдавать в аренду.Как всегда промудохают потом по 100$ будут закупать.
vovan_62
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 17:34

  Rainbow написав:Сподіваюсь, президент втрутиться і не дасть провтикати гроші на рівному місці.

Не с нашим ̶г̶о̶с̶у̶д̶а̶р̶с̶т̶в̶о̶м̶ счастьем.

Это они могут срочно собраться и хоть ночью "закон" принять, чтоб им "партнеры" кредит ̶д̶а̶л̶и̶ пообещали под их очередную программу " ̶У̶м̶ы̶к̶н̶у̶т̶ь̶ ̶У̶к̶р̶а̶ї̶н̶у̶" насрав на ее Конституцию, а когда касается принятия чего то полезного для страны, так в Украине "нет технических возможностей и вопрос не урегулирован законодательно".
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:23

Газа уже накупили по заоблачной цене, сейчас он копейки стоит. Подождем когда нефть взлетит.
777serg87
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:56

Держава і бізнес -- це як два лівих чоботи
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 19:05

  vovan_62 написав:Самим нужно закупать, а не сдавать в аренду.Как всегда промудохают потом по 100$ будут закупать.


нельзя "агрессивной" нефтью транспортную систему заполнять, а другой технически не получится :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:54

Действительно, зачем зарабатывать? Нужно пилить!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:08

Re: У Укртранснафті відхилили пропозицію Вітренка заробляти.

А что вы хотите если у нас по "Зеленому тарифу" при переизбытке электроэнергии обязаны закупить все что генерирует ВИЭ по 5 грн.. не энергию АЭС по 0,56 копеек а именно самое дорогое по 5 грн /кВт.. так и тут.. зачем нам дешевая нефть .. купим по 100+ а потом влупим тарифы/цены на транспорт/бензин/нефтехимию. Фраза из кинофильма что то вспомнилась - страна непуганых идиотов...
Джон
 
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