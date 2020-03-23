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Українці отримають "президентську"
тисячу без затримки...

Українці отримають "президентську" тисячу без затримки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:33

Українці отримають "президентську" тисячу без затримки...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд схвалив необхідні зміни, щоб окремі категорії населення отримали одноразову грошову допомогу у розмірі 1000 грн без затримки.

Дивися повний текст Українці отримають \"президентську\" тисячу без затримки через виплатний період.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:34

Непонятно. Писали, что тысяча будет начислена на карту, если пенсионер получает пенсию в определенном банке. А сейчас передоверили Укрпочте? Зачем? Чтобы было больше контактов на карантине :)?
Hella
 
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А Вы ещё ждёте, надеетесь? Помните песенку из фильма про Буратино: на дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь и делай с ним што хошь...
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 13:36

Это эпично - три месяца на то чтобы выдать по несчастной тысяче. Зато пиара было - море. В очередной раз власть показала что не способна оперативно решать проблемы страны. Зато диджитализация )))
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:12

Я получила сегодня эту тысячу. Спасибо. Свершилось чудо!
valentina_costilova
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:57

  Hella написав:Непонятно. Писали, что тысяча будет начислена на карту, если пенсионер получает пенсию в определенном банке. А сейчас передоверили Укрпочте? Зачем? Чтобы было больше контактов на карантине :)?

Не все пенсы получают пенсию на карту, если что.
Кто получает на карту, тому и придет на карту.
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