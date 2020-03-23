Уряд схвалив необхідні зміни, щоб окремі категорії населення отримали одноразову грошову допомогу у розмірі 1000 грн без затримки.
Дивися повний текст Українці отримають \"президентську\" тисячу без затримки через виплатний період.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 11:33
Українці отримають "президентську" тисячу без затримки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці отримають \"президентську\" тисячу без затримки через виплатний період.
Додано: Чет 23 кві, 2020 11:34
Непонятно. Писали, что тысяча будет начислена на карту, если пенсионер получает пенсию в определенном банке. А сейчас передоверили Укрпочте? Зачем? Чтобы было больше контактов на карантине :)?
Додано: Чет 23 кві, 2020 12:09
А Вы ещё ждёте, надеетесь? Помните песенку из фильма про Буратино: на дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь и делай с ним што хошь...
Додано: Чет 23 кві, 2020 13:36
Это эпично - три месяца на то чтобы выдать по несчастной тысяче. Зато пиара было - море. В очередной раз власть показала что не способна оперативно решать проблемы страны. Зато диджитализация )))
Додано: Чет 23 кві, 2020 18:57
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