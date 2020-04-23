RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: на ринок вплинуть
продовження карантину і...

Міжбанк: на ринок вплинуть продовження карантину і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:39

Міжбанк: на ринок вплинуть продовження карантину і...

Пропонуємо до обговорення:
У четвер валютний ринок вже остаточно відреагує на вчорашнє продовження карантину до 11 травня (хоча воно і було очікуваним), а також на новини зі зміни / збереження облікової ставки (НБУ повідомить своє рішення о 14 годині). За нашими прогнозами регулятор знизить її на 0,5-1% річних.

Дивися повний текст Міжбанк: на ринок вплинуть продовження карантину і рішення щодо облікової ставки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:39

поточні госпоперації клієнтів (особливо великих);
Rainbow
 
Повідомлень: 2800
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:05

а зачем выкупать пусть бакс валится к 22-23 грн/$
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 13:30

Чем чревато продление карантина до 11 мая для экономики Украины и ее граждан?

Подписывайтесь на Finance.ua и не пропускайте важные новости!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 14.09.13
Подякував: 326 раз.
Подякували: 968 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МФО повертаються "з карантину": хто вже пропонує швидкі... 1, 2
R2 » Сер 22 кві, 2020 17:43
15 1042
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 23:57
safonovstanislav
Міжбанк: як вплинуло зниження облікової ставки на ринок
R2 » Чет 23 кві, 2020 19:10
0 207
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 19:10
R2
У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину
R2 » Чет 23 кві, 2020 15:33
2 218
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 18:18
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.