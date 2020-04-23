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Міжбанк: на ринок вплинуть продовження карантину і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 кві, 2020 11:39
Пропонуємо до обговорення:
У четвер валютний ринок вже остаточно відреагує на вчорашнє продовження карантину до 11 травня (хоча воно і було очікуваним), а також на новини зі зміни / збереження облікової ставки (НБУ повідомить своє рішення о 14 годині). За нашими прогнозами регулятор знизить її на 0,5-1% річних.
Дивися повний текст Міжбанк: на ринок вплинуть продовження карантину і рішення щодо облікової ставки
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Додано: Чет 23 кві, 2020 11:39
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Додано: Чет 23 кві, 2020 12:05
а зачем выкупать пусть бакс валится к 22-23 грн/$
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Додано: Чет 23 кві, 2020 13:30
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