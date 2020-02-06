Вже у квітні відтік грошей українців з банків припинився.
Дивися повний текст НБУ прокоментував ситуацію за депозитними ставками.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 12:02
НБУ прокоментував ситуацію за депозитними ставками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ прокоментував ситуацію за депозитними ставками.
Додано: Чет 23 кві, 2020 12:02
давайте 19-22% в гривне чтоб народ понес деньги ... не меньше а то и так риски большие + налоги очкарика "кули в лоб" все сьедают!
Додано: Чет 23 кві, 2020 12:52
Додано: Чет 23 кві, 2020 13:05
Re: НБУ прокоментував ситуацію за депозитними ставками
Додано: Чет 23 кві, 2020 14:07
tigr-uu, ага. особенно в гривне. Когда дельта начала рушиться (и выдавала с каждым днем меньше и меньше, то 2000, то 1000, то 500 в день), то начал каждый день рушиться курс гривны. И если вы просто сидели и ждали ФГВ, то потеряли в долларовом эквиваленте очень много...
Додано: Чет 23 кві, 2020 20:23
Получил через ощад с процентами и потратил на товары, смысл на росте покупать доллар
Додано: Чет 23 кві, 2020 21:07
Откуда прирост гривны кто то может объяснить?
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