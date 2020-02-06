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НБУ прокоментував ситуацію
за депозитними ставками

НБУ прокоментував ситуацію за депозитними ставками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:02

НБУ прокоментував ситуацію за депозитними ставками

Пропонуємо до обговорення:
Вже у квітні відтік грошей українців з банків припинився.

Дивися повний текст НБУ прокоментував ситуацію за депозитними ставками.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:02

давайте 19-22% в гривне чтоб народ понес деньги ... не меньше а то и так риски большие + налоги очкарика "кули в лоб" все сьедают!
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:52

  diplomnet написав:давайте 19-22% в гривне чтоб народ понес деньги ... не меньше а то и так риски большие + налоги очкарика "кули в лоб" все сьедают!
в дельту вы уже носили. Забрали?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 13:05

Re: НБУ прокоментував ситуацію за депозитними ставками

  vova3215 написав:в дельту вы уже носили. Забрали?

Без проблем и даже с процентами.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:07

tigr-uu, ага. особенно в гривне. Когда дельта начала рушиться (и выдавала с каждым днем меньше и меньше, то 2000, то 1000, то 500 в день), то начал каждый день рушиться курс гривны. И если вы просто сидели и ждали ФГВ, то потеряли в долларовом эквиваленте очень много...
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:23

  maksymzp88 написав:tigr-uu, ага. особенно в гривне. Когда дельта начала рушиться (и выдавала с каждым днем меньше и меньше, то 2000, то 1000, то 500 в день), то начал каждый день рушиться курс гривны. И если вы просто сидели и ждали ФГВ, то потеряли в долларовом эквиваленте очень много...

Получил через ощад с процентами и потратил на товары, смысл на росте покупать доллар :shock:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:07

Откуда прирост гривны кто то может объяснить?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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