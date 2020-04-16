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ФОПам та малозабезпеченим сім'ям виплатять допомогу:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 кві, 2020 12:06
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін посилює соціальні гарантії для сімей, які потребують соціальної підтримки в період карантину.
Дивися повний текст ФОПам та малозабезпеченим сім'ям виплатять допомогу: скільки можна отримати
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R2
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Додано: Чет 23 кві, 2020 12:06
а дугие люди кто не флп?
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diplomnet
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Додано: Чет 23 кві, 2020 12:28
diplomnet написав:
а дугие люди кто не флп?
А им соцстрах и так что-то платит.
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_hunter
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Додано: Чет 23 кві, 2020 14:09
Як можна отримати цю допомогу?
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djmixer
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Додано: Чет 23 кві, 2020 16:22
Интересно,а дети которым одинадцать и более лет,что не едят?Им помощь не нужна,где справедливость?
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p_oksana0107
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Додано: Чет 23 кві, 2020 16:37
А дети старше 10 лет уже сами зарабатывают? Или их уже не нужно кормить. Как-то странно помощь надают.
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silversmmak
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Додано: Чет 23 кві, 2020 17:14
Есть ещё люди, отправленные "за свой счёт", и переведенные на неполные ставки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 23 кві, 2020 22:07
а кто на третьей группе и сидит без заказов с детьми ?
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cuprum
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Додано: Чет 23 кві, 2020 22:40
Як отримати цу допомогу?
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eduardtonte953
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