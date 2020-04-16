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ФОПам та малозабезпеченим
сім'ям виплатять допомогу:...

ФОПам та малозабезпеченим сім'ям виплатять допомогу:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:06

ФОПам та малозабезпеченим сім'ям виплатять допомогу:...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін посилює соціальні гарантії для сімей, які потребують соціальної підтримки в період карантину.

Дивися повний текст ФОПам та малозабезпеченим сім'ям виплатять допомогу: скільки можна отримати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:06

а дугие люди кто не флп?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:28

  diplomnet написав:а дугие люди кто не флп?

А им соцстрах и так что-то платит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:09

Як можна отримати цю допомогу?
djmixer
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 16:22

Интересно,а дети которым одинадцать и более лет,что не едят?Им помощь не нужна,где справедливость?
p_oksana0107
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 16:37

А дети старше 10 лет уже сами зарабатывают? Или их уже не нужно кормить. Как-то странно помощь надают.
silversmmak
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 17:14

Есть ещё люди, отправленные "за свой счёт", и переведенные на неполные ставки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:07

а кто на третьей группе и сидит без заказов с детьми ?
cuprum
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:40

Як отримати цу допомогу?
eduardtonte953
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