Цены на нефть зафиксировались на выходных с отрицательным значением. Что происходит на нефтяном рынке и стоит ли ожидать бензин по 15 грн?
Какой прогноз курса на следующую неделю?
Более детально:
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 23 кві, 2020 12:17
Кабмин и карантин
Чем чревато продление карантина до 11 мая для экономики Украины и ее граждан?
Цены на нефть зафиксировались на выходных с отрицательным значением. Что происходит на нефтяном рынке и стоит ли ожидать бензин по 15 грн?
Какой прогноз курса на следующую неделю?
Более детально:
Додано: Суб 25 кві, 2020 20:32
Нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее и не делать сейчас лишних покупок, наоборот придержать валюту и гривни. К стати карантин до 11 мая это не точно, а в том случае если активность заболевших за сутки снизиться до 5% и выходить будем постепенно в 5 этапов. Как только все это они просчитывать будут непонятно...
Но главное не паниковать!
Додано: Пон 27 кві, 2020 12:31
о карантине
При настоящем карантине ходят не в масочках, а в противогазах, чтобы агрессию и жадность нивелировать. Все, кто в горах с противогазами бегали, знают, как это помогает честности.
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