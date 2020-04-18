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Податкова міліція цьогоріч вже
відшкодувала до бюджету...

Податкова міліція цьогоріч вже відшкодувала до бюджету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 13:36

Податкова міліція цьогоріч вже відшкодувала до бюджету...

Пропонуємо до обговорення:
За перший квартал 2020 року до суду направлено 303 кримінальних виробництва, загальний розмір збитків, завданих державному бюджету в яких становить майже 465 млн гривень. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Дивися повний текст Податкова міліція цьогоріч вже відшкодувала до бюджету майже 330 мільйонів збитків.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 13:37

Як продають країну. Одкровення начальника податкової поліції Дніпропетровської області Сергія Пенькова.
https://youtu.be/fbjIrGNLnM8
ivanpatriot
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