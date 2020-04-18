Податкова міліція цьогоріч вже відшкодувала до бюджету...
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За перший квартал 2020 року до суду направлено 303 кримінальних виробництва, загальний розмір збитків, завданих державному бюджету в яких становить майже 465 млн гривень. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.